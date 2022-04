Carregar reprodutor de áudio

Chris Hahn foi o grande nome da corrida 2 da Porsche Carrera Cup neste domingo, em Goiânia. O piloto com passagem em categorias de GT fora do Brasil conseguiu superar os principais nomes atuais da categoria para o primeiro triunfo do ano.

Além das dificuldades habituais da corrida, ele não começou o fim de semana da melhor maneira. Na sexta-feira ele teve problemas com os freios e não conseguiu treinar como seus rivais.

Após a vitória, ele comentou a epopeia que enfrentou e dedicou o êxito a toda equipe que o acompanha.

“Depois de um final de semana que começou bastante complicado, onde sequer conseguimos treinar por conta de um problema no freio, terminar as duas corridas no pódio é algo que me deixa bastante satisfeito.

“Essa vitória é também dos meus mecânicos, do meu engenheiro Maurício Martinez, que me deram um carro com acerto perfeito para poder ser agressivo nas duas provas e ter consistência ao longo da corrida para chegar à vitória”, concluiu.

