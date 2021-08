A temporada de corridas longas da Porsche Endurance Series começou para a dupla Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro do mesmo jeito que terminou em 2020, largando da pole-position de sua classe.

Com condições de pista desafiadoras, onde havia dúvida entre qual jogo de pneu usar, pista seca ou pista molhada, Gaetano di Mauro saiu para acelerar no primeiro grupo dos 4.0 junto com os pilotos de maior balance of performance (BOP). O piloto da titular da Stock Car registrou o terceiro melhor tempo entre todos os pilotos que foram para a pista e colocou seu companheiro de equipe em condições favoráveis para brigar pela posição de honra da classe Trophy.

Andando na pista molhada com pneus de pista seca, Georgios batalhou para conquistar a pole da classe, conseguindo a marca com o décimo tempo entre os 18 competidores de seu grupo.

Com o resultado a dupla larga da sétima posição geral na prova de sábado e é o primeiro dos carros da classe Trophy no grid.

“Estou feliz pela pole na categoria e o sétimo melhor tempo na geral”, disse di Mauro. “É um bom começo para uma temporada que ainda tem mais duas provas. Feliz demais com o desempenho do Georgios que tem se adaptado muito rápido ao carro e conseguido tirar bons tempos na Carrera Cup.”

“Trabalhávamos com o objetivo de conseguir marcar a pole na nossa categoria”, comentou Frangulis. “A Carrera Cup é muito competitiva com pilotos de altíssimo nível. Estou muito feliz com o resultado que conseguimos. Fiz minha volta no quali em uma condição de pista que eu tenho muita dificuldade, tendo que andar com pneu slick na pista molhada. Pole na classe e sétimo tempo na geral, amanhã a corrida é longa e tudo pode acontecer, vamos com tudo para conseguir o melhor resultado possível aqui.”

Veja como foi

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.