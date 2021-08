A temporada da Porsche Endurance Series começa neste sábado com a disputa dos 300 km de Interlagos. Leo Sanchez e Átila Abreu largam na primeira colocação da classe Sport, segundo lugar na GT3 e 19º no geral.

Os pilotos do carro #15 foram campeões nas classes GT3 e GT3 Sport em 2019, em 2020 triunfaram na classe Sport e iniciam a temporada 2021 em busca de mais títulos.

Nesta sexta-feira a dupla encarou treino classificatório diferente em Interlagos, Átila Abreu abriu os trabalhos da dupla na pista úmida da capita paulista e mostrou muita velocidade ao colocar o Porsche 911 GT3 Cup da geração 991-1 na segunda colocação do grupo dos pilotos com maior balance of performance (BOP).

Na sequência, Sanchez assumiu o comando do carro #15, mas logo no primeiro minuto da sessão a chuva forte entrou em cena e a bandeira vermelha foi acionada. Após mais de 15 minutos de paralisação a organização optou por encerrar o classificatório e considerar apenas o resultado do primeiro grupo para a definição do grid.

“Estou feliz com nosso resultado, vamos largar como pole na sport e segundo na geral”, disse Sanchez. “Um pouco triste por não ter a oportunidade de ir para a pista, mas as condições não ajudaram muito, foi uma decisão boa da direção para evitar de termos acidentes e ficar de fora na corrida. Temos 300km para mostrar o porquê de sermos os atuais campeões da categoria.”

“Foi um dia bom pelo resultado, apesar de ter andado pouco ontem por conta de um problema no carro”, comentou Átila. “O clima dificultou, fomos para a tomada no escuro sem acertar o carro. O carro se comportou bem e consegui um bom tempo na minha categoria. Preocupado pelo Leo não conseguir andar muito. A estratégia vai ser importante para os 300km amanhã e agora é entender qual o melhor jogo que podemos fazer para sair com a vitória.”

Veja como foi

