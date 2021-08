O treino classificatório da Porsche GT3 Cup, no campeonato de Endurance não pôde ser completado nesta sexta-feira por causa das condições de pista e também da falta de luminosidade do Autódromo de Interlagos. Os tempos que definiram a ordem do grid acabaram sendo definidos pelos pilotos mais graduados das duplas, que haviam entrado antes.

Com isso, Rafael Suzuki e Lucas Salles conseguiram a posição de honra, com o titular do carro não precisando entrar. Após a sessão, Suzuki comentou as condições do asfalto de Interlagos e as dificuldades encontradas.

“O quali foi uma aventura”, disse Suzuki ao Motorsport.com. “A pista ainda estava um pouquinho molhada, então cada volta a gente ia se adaptando e melhorando. Então, acho que foi importante essa adaptação rápida para conseguir extrair o melhor do pneu e do carro naquela volta.”

“Foi um dos qualis mais difíceis que eu já fiz. Você sai e não sabe o tanto que está molhado, se você arriscar demais, pode acontecer alguma coisa, e se você arriscar de menos, fica lento. Mas fui encontrando o limite, eu estou feliz, porque encaixou uma boa volta. Uma pena que o Lucas não conseguiu andar, por mais que a gente tenha a pole, mas para ele é sempre uma experiência nova.”

Salles rejeitou a ideia de pole mais fácil da carreira: “É, não me deu muito trabalho. A gente não conseguiu dar as voltas, mas fiquei muito feliz com o trabalho do Rafael que acelerou muito e fez a pole para a gente. Mas também fiquei chateado de não poder sair e fazer a minha parte.”

Veja como foi

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.