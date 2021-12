Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro encerram a temporada da Porsche Endurance Series, em Interlagos, na 5ª colocação da classe Carrera Trophy. A dupla sofreu com duas quebras de carro ao longo da prova, mas fecharam em grande estilo a corrida mais longa da temporada.

Com o pódio de sábado, Frangulis e Di Mauro encerram a competição na 4ª colocação da classe Carrera Trophy.

“A temporada inteira foi atribulada”, disse Frangulis. “Muitos carros quebrados e muitas batidas. A corrida era promissora aqui, o Gaetano fez uma largada incrível, pulou da 12ª para a segunda posição. Tínhamos ritmo e constância, se não fosse a quebra, com certeza brigaríamos pela vitória. Depois quero fazer uma análise para saber como ficaríamos na corrida se não tivéssemos tido problemas com quebras. Ano que vem é tudo novo, chegada do 992 e uma boa oportunidade para recomeçar.”

“Fiquei triste pela corrida, duas quebras seguidas”, comentou Di Mauro. “Andamos muito bem a corrida toda, chegamos a ficar em segundo depois de largar da 12ª posição. Triste pelas infelicidades, não era para ser nosso fim de semana. Mas, vamos para as próximas.”

Veja como foi a corrida em Interlagos

