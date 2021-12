A etapa final da Porsche Cup, os 500 km de Interlagos, teve um grande susto em seu final. Na briga pela terceira posição da corrida, Thiago Camilo se defendia da pressão imposta por Cesar Ramos e após toque, bateu fortemente no muro, causando a bandeira amarela.

Camilo saiu do carro mancando e foi levado ao centro médico do autódromo e em seguida para o hospital.

Após ser liberado, Camilo foi às redes sociais explicar o que aconteceu, sobre os pequenos ferimentos e a conversa com Cesar Ramos, que é seu companheiro de equipe na Stock Car.

“Vim aqui mais para agradecer. Cheguei há um tempo do hospital, fiz todos os exames recomendados. O acidente foi muito feito, foi muito sério, foi muito forte, eu tive pouco tempo de conseguir fazer alguma, até de tirar a mão do volante que é tão normal, mas foi tudo muito rápido. Eu não estava esperando que aquilo fosse acontecer, mas infelizmente acabou acontecendo.”

“É óbvio que em um acidente como esse é impossível não ter algum tipo de sequela, eu estou com muita dor nas costas principalmente, no ombro, tomei ponto na perna e cheguei a bater o peito no volante, então estou com muitos hematomas no peito, esse foi um dos motivos de eu ter ido para o hospital.”

Com o acidente, Camilo não foi liberado para correr a etapa final da GT Sprint Race em Curitiba neste domingo, mas está liberado para a última rodada da Stock Car no próximo fim de semana.

