Enzo Elias mostrou boa performance neste sábado em Interlagos, ao escalar cinco posições, terminar em sexto lugar na corrida 1, para garantir a primeira colocação no grid da segunda prova da Porsche Carrera Cup.

Com ótima largada, na 11ª posição, Enzo Elias ganhou uma posição na primeira volta e assumiu o 10º lugar. No segundo giro, o piloto superou mais três concorrentes e era o sétimo.

A partir deste momento Enzo pressionava Renan Pizii e a corrida seguia equilibrada nas primeiras colocações.

Na 10ª volta, Enzo tentou a ultrapassagem na entrada do Laranjinha, mas o adversário se defendeu. Nos giros seguintes, o campeão de 2021 overall passou a tentar o ataque em todas as voltas.

No último giro da prova, Elias fez uma manobra espetacular para assumir a sexta posição da corrida, o piloto deixou para frear tarde na entrada do “S”do Senna e com precisão milimétrica colocou por dentro de Renan Pizii para avançar na corrida.

Além do sexto lugar, a ultrapassagem rendeu a primeira colocação no grid da corrida deste domingo, pela regra do grid invertido.

“Foi uma corrida bem difícil, bem dura”, disse Elias. “Sabia que tínhamos um bom ritmo, não atoa, éramos o carro mais rápido da pista. Me aproximei do pelotão da frente, mas como o ritmo era parecido, mesmo eu estando mais rápido, é muito difícil de se manter próximo com o 992, então fiz meu máximo e tentei de todos os jeitos.

“Quando abrimos a última volta, sabia que aqueles 2 pontos eram importantes para o campeonato e fui para o tudo ou nada, inclusive para garantir a inversão de amanhã.

“A pole para amanhã é importantíssima, se não tivesse arriscado teria largado do meio do pelotão de novo, o que dificultaria ainda mais meu campeonato. Espero imprimir um bom ritmo para conseguir transformar a pole em vitória e diminuir a distância para o campeonato.”

