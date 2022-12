Porsche Cup: Georgios Frangulis e Cesar Ramos abrem trabalhos dos 500km de Interlagos na frente

Carregar reprodutor de áudio

A jornada final da OAK Racing Team começou proveitosa para Georgios Frangulis e Cesar Ramos. A dupla do #88 liderou a primeira atividade de pista em Interlagos com vantagem na casa de três décimos para seu concorrente mais próximo.

Na briga pelo título da classe Sport, Frangulis e Ramos chegam embalados pela vitória na classe e P4 geral nos 300km em Goiânia. A dupla depende apenas do próprio esforço para se sagrar campeã no certame de corridas longas.

Atualmente na terceira posição da classe, basta vencer a prova para garantir o título da Endurance Challenge em 2022.

As atividades de pista em Interlagos continuam na sexta-feira com mais uma ronda de treinos livres e treinos classificatórios durante a tarde. No sábado, os 500km tem largada prevista para 15h com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

"A gente vem de uma vitória em Goiânia, eu e o Cesar estamos bem entrosados, Interlagos é uma pista que eu já ganhei”, disse Frangulis. “É uma corrida em que temos que ter um bom pace, saber andar de pneus usados e estamos na briga pelo campeonato. Se fizermos um corridão como em Goiânia temos chance de ganhar o título e estou muito animado."

"Estou muito animado, a gente vem de vitória e isso dá uma energia extra. Temos condições de disputar a vitória na corrida e o objetivo final é fazer os 500 quilômetros na frente de todo mundo. O que mais anima é que só depende da gente para ganhar o campeonato. A corrida é longa, tem safety car, tenho certeza que se fizermos uma corrida limpa estaremos na briga”, comentou Cesar Ramos.

