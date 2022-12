Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realizou o primeiro treino livre do fim de semana para os 500 km de Interlagos, prova que encerra o campeonato de Endurance da categoria dos carros de competição mais produzidos do mundo.

Coube à dupla Miguel Paludo e Dennis Dirani o feito de conseguir a marca mais rápida da tarde, com o carro #7 chegando a 1min36s604. Na segunda posição, o trio formado por Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira, a apenas 0s187, sendo também os mais velozes na classe Rookie.

Na Sport, Georgios Frangulis e Cesar Ramos conseguiram a melhor marca, sendo o carro #88 o quinto colocado.

Na categoria Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone ficaram à frente, com 1min39s074. A dupla compete na classe Rookie. Nelson Marcondes e Renan Guerra ficaram na segunda posição, a quase quatro décimos. Na Sport, Sergio Ramalho e Josimar Junior levaram a melhor, no quinto posto no geral.

Às 18h45 a Porsche realiza o segundo treino livre, com uma sessão noturna de 45 minutos com todos os pilotos na pista.

Resultado

Pos No. Piloto Classe Tempo/Dif. 1 7 M.Paludo / De.Dirani CAR 1:36.604 2 888 L.Pires / B.Gresse / V.Meira CAR R 0,187 3 99 J.Giassi / N.Costa CAR 0,255 4 73 A.Weisheimer / E.Elias CAR R 0,291 5 88 G.Frangulis / C.Ramos CAR S 0,389 6 1 A.Feldmann / G.Salas CAR 0,638 7 26 C.Hahn / D.Nunes CAR 0,692 8 25 P.Sousa / G.Osman CAR R 0,733 9 3 F.Giaffone / R.Barrichello CAR S 0,795 10 8 W.Neugebauer / R.Zonta CAR 0,885 11 70 L.Salles / R.Suzuki / F.Lara CAR S 1,215 12 87 Monteiro/Hellmeister/JP Mauro CAR R 1,222 13 116 M.Hahn / A.Khodair CAR S 1,459 14 17 L.Sanchez / A.Abreu / M.Muller CAR R 1,505 15 44 G.Farah / S.Moreno CAR R 1,575 16 80 Ziemkiewicz/Casagrande/Pizii CAR S 1,808 17 121 J.Barbosa / J.Goncalves CAR R 1,936 18 85 Menossi/Boesel/Sette Camara CAR S 1,985 19 33 B.Campos/G.Losacco/R.Mauricio CAR R 2,590 20 9 E.Guedes/C.Ambrosio/C.Collet CAR R 3,376