Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado acontece a prova de 500 quilômetros da Porsche Carrera Cup, em Interlagos. Leo Sanchez recebe Átila Abreu e Marçal Müller para a prova de longa duração.

O evento de gala marca última etapa do ano que marcou a estreia no Brasil dos novíssimos carros da geração 992 na Carrera Cup. A jornada final da temporada mais uma vez acontece na tradicional corrida de 500 km que encerra o Endurance Challenge e, no melhor estilo das grandes provas de longa duração como 24 Horas de Le Mans, manda para pista simultaneamente tripulações da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

Em dupla com Átila Abreu, Leo Sanchez subiu no pódio em Termas do Río Hondo, com a segunda colocação na classe Carrera Rookie. Na segunda etapa de Endurance do ano, em Goiânia, os pilotos do Porsche #17 sofreram um toque de um concorrente e fecharam a etapa em nono lugar.

Nas duas provas de Endurance disputadas neste ano os pilotos tiveram que percorrer 300 quilômetros, a distância aumenta para 500 em Interlagos e por isso Marçal Müller se junta ao time. O piloto que já foi campeão da Carrera Cup e Sprint Challenge chega para reforçar a dupla bicampeã da Endurance.

Com largada prevista para o meio da tarde e bandeirada já na noite de sábado, a prova final tem 30 carros confirmados, para um total de 72 competidores.

Leonardo Sanchez e Átila Abreu ocupam o 6º lugar na classificação da Carrera Rookie. A prova será disputada no sábado, às 15h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estou muito feliz e confiante com essa prova final”, disse Sanchez. “Eu e o Léo estamos entrosados e acho que a chegada do Marçal, que conhece muito este carro, nos ajudará e disputar a vitória aqui em Interlagos.”

“Vamos em busca da vitória nesta prova de 500 quilômetros, decidimos trazer o Marçal e acho que ele vai nos ajudar muito nesta prova. Mesmo carregando um lastro maior, tenho certeza que vai valer a pena e vamos disputar as primeiras posições”, comentou Átila Abreu.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: