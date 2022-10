Carregar reprodutor de áudio

Pela primeira vez desde que a Porsche Cup Brasil estreou a nova geração do Porsche 911 GT3 992, no início da temporada 2022, os carros ainda não haviam ido à pista em condições de pista molhada. Isso só foi acontecer nesta sexta-feira (7), primeiro dia de atividades oficiais para a quinta etapa do campeonato Sprint.

Os dois treinos opcionais da manhã e início da tarde foram realizados debaixo de chuva ou somente pista molhada, colocando à prova toda a tecnologia da nova geração dos carros alemães, em especial os discos de freio da Fremax, fornecedora oficial da Porsche Cup Brasil desde 2008.

“Sabemos que a chuva é uma condição bem complicada e as aproximações nas frenagens são primordiais para você ter um tempo bom de volta, um bom rendimento de carro. Agente tem as regulagens do ABS, o que deixa mais fácil para o piloto na hora de andar na chuva”, explica Enzo Elias, vice-líder do campeonato e o mais rápido do dia, falando também sobre uma característica dos freios que ajuda os pilotos a levarem os carros ao limite, o sistema anti-travamento de rodas.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

“Então a gente tem muito mais segurança, muito mais confiança no carro quando a gente vai para situações de chuva do que em relação a vários outros tipos de carro. Então é realmente uma oportunidade única poder pilotar esse carro na chuva, muito por conta das aproximações e tecnologia”, afirmou o brasiliense, que anotou 1min24s251 no treino livre que foi realizado já com pista seca. Ele foi apenas 0s038 mais rápido que Werner Neugebauer, o segundo colocado, e 0s194 mais veloz que Marçal Müller, líder do campeonato.

O clima não parece se firmar muito no final de semana goiano da Porsche Cup Brasil. De acordo com o Climatempo, neste sábado a previsão aponta 67% de umidade relativa do ar, com temperatura mínima em 21 graus e máxima em 33ºC, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo (9), a umidade é ainda mais alta: 90% e chuvas rápidas durante todo o dia e à noite, com mínima de 22ºC e máxima na casa dos 32 graus.

“Goiânia é uma pista bastante exigente para os discos de freio, com trechos de alta velocidade sucedidos por fortes frenagens que reduzem as velocidades em mais de 100 km/h em poucos metros", disse Ronaldo Chremonezi, gerente de engenharia de produto da Fremax.

"Outro desafio interessante que o traçado goiano proporciona aos pilotos e principalmente aos carros são as temperaturas, geralmente muito altas; assim, o trabalho do piloto nas retas passa a ser, além de ganhar velocidade, também resfriar o conjunto de freios".

"As curvas 3, 5 e a curva final do circuito são pontos particularmente interessantes do ponto de vista dos freios. É um traçado de média para alta velocidade em um dos melhores autódromos do Brasil e os discos da Fremax proporcionam aos pilotos essa elasticidade em termos de temperatura sem comprometer a eficiência e segurança dos freios”.

A programação da etapa para a categoria Carrera Cup neste sábado (8) traz a classificação às 9h30 e a primeira corrida às 14h15, com a prova final no domingo (9) às 12h30. As provas são transmitidas ao vivo por Band, SporTV e canal oficial da Porsche Cup no YouTube.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Tempos do 1º Treino Livre – Porsche Cup Brasil

Goiânia (GO), Carrera Cup – Top 10

1. Enzo Elias, 1min24s251

2. Werner Neugebauer, a 0s038

3. Marçal Müller, a 0s194

4. Renan Pizii, a 0s360

5. Alceu Feldmann, a 0a576

6. Pedro Aguiar, a 0s607

7. Lucas Salles, a 0s703

8. Franco Giaffone, a 0s769

9. Nelson Monteiro, a 0s855

10. Christian Hahn, a 0s877

5ª Etapa – Porsche Cup C6 Bank Mastercard - GOIÂNIA (GO) - Sprint

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Programação em Goiânia (Carrera Cup 992)

Sábado, dia 8

09h15 – Classificação Corrida 1 (Rookie)

09h30 – Classificação Corrida 1

10h05 – Classificação Corrida 2 (Rookie)

10h20 – Classificação Corrida 2

14h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 9

12h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Classificação da Carrera Cup (Top 10)

1. Marçal Muller, 140 pontos

2. Enzo Elias, 120

3. Christian Hahn, 104

4. Alceu Feldmann, 98

5. Pedro Aguiar, 97

6. Miguel Paludo, 93

7. Lucas Salles, 72

8. Renan Pizii, 68

9. Werner Neugebauer, 67

10. Franco Giaffone, 54

