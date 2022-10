Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil voltou a acelerar no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), em prova válida para a sexta etapa da edição 2022. E nesta sexta-feira, 07 de outubro, Josimar Junior aproveitou os treinos opcionais da quinta-feira e sexta-feira, além do treino oficial para se preparar para as corridas do final de semana.

O piloto enfrenou diversas condições de pista ao volante #77. Na quinta-feira foram sessões com sol, calor e pista seca e na sexta-feira com chuva pela manhã e céu nublado à tarde. “Ontem foi bem proveitoso o treino, pista seca, estava bem confortável de andar. Uma diferença grande, porque da outra vez foi a minha estreia aqui e, agora, com uma experiência maior deu para trabalhar bem”, disse Josimar Junior.

“Hoje como amanheceu chovendo mudou toda a estratégia, mas foi legal o dia, foi bom, no segundo treino já me sai melhor, deu para aproveitar bem e é importante estar preparado para qualquer situação, tendo chuva ou não em uma corrida”, diz Josimar Junior.

A programação prossegue neste sábado, 08, com a definição do grid de largada a partir das 10h30 e a primeira das duas corridas, às 14h50. Já no domingo, 09, será disputada a segunda corrida do fim de semana, a partir das 12h40.

As corridas da Porsche Cup Brasil contam com transmissão ao vivo da Band, do Sportv 3 e canais nas plataformas de streaming da categoria. Os canais oficiais também mostram ao vivo as sessões de classificação.

Josimar Júnior disputa a Porsche Cup e, para as provas Sprint Challenge (Sport), conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance Challenge, com o suporte do Grupo Dislub Equador, Duramais, Exmed e JBS Motors.

Resultado do 1º treino livre:

Sprint Challenge (Sport)

1) #117 Guilherme Bottura, 1min26seg982

2) #21 Miguel Mariotti, 1min27seg152

3) #77 Josimar Junior, 1min27seg614

4) #55 Ramon Alcaraz, 1min27seg730

5) #58 Cláudio Simão, 1min28seg574

6) #14 André Gaidzinski, 1min31seg181

Programação 6ª Etapa – Porsche Cup | Sprint Challenge

Autódromo Internacional Ayrton Senna – Goiânia/GO

Sábado, 08 de outubro

09h30 às 09h42 – Classificação (12 min) - Rookie - Carrera Cup (992)

09h45 às 09h57 – Classificação (12 min) - Carrera + Carrera Sport - Carrera Cup (992)

10h02 às 10h12 – Classificação (10 min) – TOP 10 - Carrera Cup (992)

10h17 às 10h29 – Classificação (12 min) – Rookie - Sprint Challenge (991.2)

10h32 às 10h44 – Classificação (12 min) - Challenge + Challenge Sport - Sprint Challenge (991.2)

10h49 às 10h59 – Classificação (10 min) – TOP 10 - Sprint Challenge (991.2)

11h05 às 12h20 – Porsche Experience

14h17 às 14h45 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) - Carrera Cup (992)

14h56 às 15h24 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) - Sprint Challenge (991.2)

Domingo, 09 de outubro

10h30 às 11h30 - Porsche Experience (60 min)

11h40 às 12h20 – Visitação de box (40 min)

13h10 às 13h38 – Corrida 2 (25 min + 1 volta) - Carrera Cup (992)

12h49 às 14h17 – Corrida 2 (25 min + 1 volta) - Sprint Challenge (991.2)

