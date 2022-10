Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup finalizou a sexta-feira com os treinos livres da Sprint Challenge em Goiânia. Em um treino de 45 minutos de duração brevemente interrompidos por uma bandeira vermelha, tivemos liderança de Raijan Mascarello.

O atual líder do campeonato marcou um tempo de 01min26s477, terminando quase meio segundo à frente do segundo colocado, Cristian Mohr, que fez 01min26s940. Caio Castro completou o top 3 formado pelos pilotos da classe principal da categoria, com 01min26s970.

Entre os pilotos da Sprint Sport, Guilherme Bottura foi o melhor colocado com a quarta colocação, marcando 01min26s982. O segundo melhor foi Miguel Mariotti na oitava posição, com Josimar Júnior fechando o top 3 da classe.

Já entre os da Sprint Rookie, Gustavo Zanon foi o mais rápido, ocupando a quinta colocação com um tempo de 01min27s063. Completaram o top 3 da classe Júnior Dinardi em 16º e Nasser Aboultaif, em 17º.

Agora, o grid da Sprint Challenge volta à pista de Goiânia apenas no sábado, quando serão realizadas três sessões. Pela manhã, teremos as classificações que definem os grids das corridas do fim de semana, às 09h45 e às 10h35. Na parte da tarde, a primeira de duas provas da etapa, com largada programada para 14h50, todas com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final do treino livre da Sprint Challenge em Goiânia:

1 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge) – 01min26s477

2 – Cristian Mohr (Sprint Challenge) – 01min26s940

3 – Caio Castro (Sprint Challenge) – 01min26s970

4 – Guilherme Bottura (Sprint Sport) – 01min26s982

5 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie) – 01min27s063

6 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge) – 01min27s139

7 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge) – 01min27s152

8 – Miguel Mariotti (Sprint Sport) – 01min27s302

9 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge) – 01min27s316

10 – Urubatan Junior (Sprint Challenge) – 01min27s353

11 – Daniel Correa (Sprint Challenge) – 01min27s354

12 – Marcio Mauro (Sprint Challenge) – 01min27s482

13 – Josimar Junior (Sprint Sport) – 01min27s614

14 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport) – 01min27s730

15 – Vina Neves (Sprint Challenge) – 01min27s892

16 – Junior Dinardi (Sprint Rookie) – 01min28s161

17 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie) – 01min28s381

18 – Claudio Simão (Sprint Sport) – 01min28s574

19 – SangHo Kim (Sprint Rookie) – 01min29s130

20 – Ayman Darwich (Sprint Challenge) – 01min29s745

21 – Piero Cifali (Sprint Rookie) – 01min29s913

22 – Andre Gaidzinski (Sprint Sport) – 01min31s181

