Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltam a roncar nesta semana com a abertura da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em Interlagos, na abertura da temporada 2023. A categoria inicia a 19ª temporada de sua história com um robusto elenco de patrocinadores e apoiadores oficiais, contemplando nada menos que 14 marcas.

Pelo segundo ano consecutivo o “title sponsor” do campeonato tem a assinatura C6 Bank Mastercard. Estão presentes também marcas parceiras globais da Porsche. São os casos de Mobil 1, Michelin, Boss e TAG Heuer.

Empresas brasileiras de destaque em seus segmentos mais uma vez terão suas marcas presentes, aproveitando a plataforma de ativação proporcionada pelo maior evento de Gran Turismo da América Latina.

São elas: Mahrte, OAKBERRY, Fremax, Hytera, UDura, Grupo Sada, Braclean, Atlhetica Nutrition e Across.

“É motivo de orgulho e também de grande responsabilidade estampar em nosso evento marcas de destaque nacional e internacional como as que temos nos apoiando em 2023", disse Regina Franzé, diretora de marketing e eventos da Porsche Cup.

"Além de um formidável espetáculo nas pistas, a Porsche Cup se notabilizou ao longo das duas últimas décadas como uma excelente plataforma de marketing e relacionamento. Nosso evento tem a característica única de ser monomarca e monogestão".

"Assim garantimos a todas as marcas parceiras o padrão Porsche de entregas em paralelo a ativações customizadas conforme as demandas de cada uma".

A temporada 2023 começa por Interlagos neste fim de semana com a abertura do campeonato de sprint. Também receberão corridas as pistas de Goiânia e Velocitta, além de um autódromo no exterior a ser anunciado. O calendário novamente tem previsto o evento-suporte do GP de F1 em São Paulo, no mês de novembro.

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

13:15 – 14:00 – Treino livre 1 – Carrera Cup

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

16:30 – 16:42 – Quali 1 – Rookie – Carrera Cup

16:45 – 16:57 – Quali 1 – Carrera e Sport – Carrera Cup

17:02 – 17:10 – Quali Top10 – Carrera Cup

Sábado, 4 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top10 – Sprint Challenge

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

