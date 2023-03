Carregar reprodutor de áudio

Mais uma temporada da Porsche Carrera Brasil está prestes a começar. A partir de quinta-feira (2), o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista, vai receber os pilotos de um dos campeonatos monomarca mais disputados do país.

O gaúcho Werner Neugebauer se prepara para começar mais um capítulo da história na categoria. Essa será a sétima temporada do piloto guiando o carro de corrida mais fabricado do mundo. Até o momento o piloto foi inscrito em 98 provas, tendo largado em 97 delas, com 51 presenças no pódio, 13 vitórias e nove pole positions.

Em 2023, Neugebauer vai defender as cores da Mahrte Racing Team, patrocinador que defende desde a terceira etapa do campeonato 2022.

Além dos números acima, Werner também foi campeão Sprint (corridas rápidas) em 2018, Overall (somatórios dos campeonatos de corridas rápidas e longas) em 2019, quando também ficou com a terceira colocação no campeonato Endurance e a terceira colocação no campeonato Sprint de 2021, quando foi o piloto que mais somou pontos, mas com os descartes obrigatórios ficou com o terceiro lugar.

Neugebauer chega para a estreia da temporada 2023 motivado a perseguir o título. Após enfrentar problemas com o carro e acidentes nas primeiras etapas da temporada 2022, o piloto quer repetir as boas marcas alcançadas no ano anterior.

Em 12 corridas disputadas nas seis etapas do campeonato Sprint, o piloto conquistou três pole positions e esteve no pódio em seis oportunidades, com uma vitória.

As marcas do piloto ficam ainda melhores se observar a temporada 2022 também nas corridas longas: somando os dois campeonatos foram 15 largadas, sete pódios, uma vitória e cinco poles em 11 classificações disputadas.

“Estou feliz em poder defender a Mahrte Racing Team novamente em 2023, quero agradecê-los pela confiança e oportunidade. Tenho certeza que com dedicação e trabalho vamos conseguir bons resultados neste ano. Vamos em busca dos títulos”, disse o piloto que persegue o título inédito no campeonato Endurance.

A categoria tem nove etapas confirmadas para 2023. Serão seis etapas para o campeonato Sprint (com duas corridas por etapa) e três etapas para o campeonato Endurance. Além de Interlagos, em São Paulo (SP), a categoria vai passar pelo Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) e Goiânia (GO). Também estão previstas duas etapas internacionais, mas com local a ser definido pela organização do evento.

O retrospecto de Neugebauer em Interlagos é bom. A pista foi onde o piloto conquistou a sua primeira vitória na categoria, na corrida preliminar do GP de Fórmula 1 de 2016, no fim de semana de estreia nas corridas Sprint. Ao todo são 54 largadas no autódromo paulistano, com 23 presenças no pódio, cinco vitórias e duas pole positions.

Time definido no Endurance

No campeonato de corridas longas, o Endurance, Werner Neugebauer terá a companhia de Ricardo Zonta, piloto paranaense com passagem pela Fórmula 1 e atua piloto da Stock Car. Essa será a terceira temporada dos pilotos, que perseguem o título inédito para Neugebauer. Zonta já foi campeão em outra oportunidade.

Para Ricardo Zonta, a parceria sólida com Neugebauer pode trazer o tão sonhado título para o gaúcho e o bicampeonato para o paranaense.

“Eu e o Werner conquistamos uma parceria bem sólida nesses anos na Porsche Endurance, em que conquistamos poles e vitórias. Fico contente que seguiremos juntos buscando grandes resultados e o título da temporada, que vem batendo na trave. Fui campeão em 2018 e quero muito esse bicampeonato na categoria”, avaliou Zonta.

Neugebauer e Zonta vão dividir os boxes com os pilotos Franco Giaffone e Rubens Barrichello novamente nesta temporada. As duplas formam a Mahrte Racing Team, que também é patrocinadora do campeonato.

Confira os números de Werner Neugebauer na Porsche Cup Brasil:

Sprint (2017 a 2022 + três corridas avulsas em 2016)

78 corridas

77 largadas

42 pódios

10 vitórias

4 pole positions

Endurance (2017 a 2022 + três corridas avulsas em 2016)

20 corridas

20 largadas

9 pódios

3 vitórias

5 pole positions

Total (2017 a 2022 + três corridas avulsas em 2016)

98 corridas

97 largadas

51 pódios

10 vitórias

9 pole positions

Números de Neugebauer em Interlagos:

55 corridas

54 largadas

23 pódios

5 vitórias

2 pole positions

Sprint

46 corridas

45 largadas

19 pódios

4 vitórias

1 pole position

Endurance

9 corridas

9 largadas

4 pódios

1 pole position

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Quinta-feira, 2 de março

09:00 – 10:15 – Pré temporada S1

13:15 – 14:15 – Pré temporada S2

15:35 – 16:35 – Pré temporada S3

Sexta-feira, 3 de março

13:15 – 14:00 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:45 – 16:57 – Quali 1 – Carrera e Sport – Carrera Cup

17:02 – 17:10 – Quali Top10 – Carrera Cup

Sábado, 4 de março

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music