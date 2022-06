Carregar reprodutor de áudio

Josimar Júnior terminou o final de semana da terceira etapa da Porsche Cup, disputada em Interlagos, com resultado positivo. Na corrida final do evento, o pernambucano chegou na oitava posição na categoria Sprint Challenge e ficou em terceiro entre os carros da classe Sport.

O piloto completou as 16 voltas dos 4.309 metros da pista em 27min27seg743. Ele já havia conquistado o segundo lugar na corrida 1. O resultado o manteve na terceira posição do campeonato em sua divisão, totalizando 40 pontos.

A corrida teve grid invertido para aos oito primeiras posições e isso deixou Josimar Júnior à frente na largada. Mas, quando tentava defender a liderança, ele acabou rodando na pista e o reposicionou em 15º. Duas voltas mais tarde, Josimar recuperou duas posições e avançava na corrida. A partir daí, foi uma corrida de recuperação, para conquistar o pódio na sua divisão.

“Uma pena que rodei na prova, mas o carro estava travando um pouco na traseira e não consegui segurar”, disse Josimar. “Mesmo assim, garantir um terceiro lugar em Interlagos, no ano de estreia, depois de um segundo na primeira corrida, foi um bom resultado pra mim. Tenho ainda muito aprendizado pela frente. Estou muito feliz pelo meu desempenho neste final de semana”, comentou o pernambucano.

Josimar correu toda a terceira etapa da Porsche Cup com a insígnia da ação “Um Time só”, apoiado pela Hebron, que visa arrecadar suprimentos para as mais de 10 mil famílias desabrigadas pelas fortes chuvas do final de maio, na região metropolitana do Recife.

O próximo compromisso de Josimar Júnior será na quarta etapa da competição, programada para os dias 11 e 12 de agosto, na pista de Termas de Río Hondo, localizada na província de Santiago de Estero, na Argentina. Lá, será disputada a 50ª corrida no exterior de toda a história da competição.

