Porsche Cup: Junior Dinardi vibra com resultados em estreia

Um quarto lugar na classe Rookie fez Junior Dinardi vibrar ao final de sua corrida de estreia na terceira etapa da Porsche Cup, disputada em Interlagos. Estreante na categoria, o piloto paulista teve pouco tempo para se adaptar ao estilo de pilotagem do Porsche GT3 Cup 991/II.

"Minha estreia foi maravilhosa, uma experiência impar. Ganhar um troféu na Porsche Cup é um registro para a vida. O carro ontem estava um pouco desalinhado, não ficou tão bom quanto hoje mas andar na Porsche é um sonho realizado", comentou o paulista.

Apaixonado por automobilismo, Junior Dinardi já participou de diversos campeonatos regionais. O próximo desafio do piloto paulista está marcado para acontecer nos dias 11 e 12 de agosto no Circuito de Thermas de Rio Hondo, na Argentina.

