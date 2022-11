Carregar reprodutor de áudio

Josimar Júnior conquistou o vice-campeonato entre os carros da Challenge Sport, no campeonato sprint da Porsche Cup. As corridas que defiram a categoria foram realizadas ao longo deste último final de semana em Interlagos, junto com a programação do GP de São Paulo de Fórmula 1.

O pernambucano, que chegou à terceira posição nas duas provas, totalizou 74 pontos na tabela em sua classe. Na geral da Challenge, o comandante do carro #77 ficou com o nono lugar, somando 80 pontos.

“Foi um final de semana emocionante em que todos os competidores deram o seu melhor. Adotei um ritmo mais conservador para conseguir levar o carro inteiro até o final das provas e terminar o campeonato com um bom resultado. E deu tudo certo, atingimos nossas expectativas de finalizar a temporada em segundo e é um resultado que me deixa muito feliz”, ressalta Josimar Júnior.

Para o recifense, sua primeira temporada na Porsche Cup foi acima do esperado: “Ao longo do campeonato, consegui estar entre os cinco primeiros na minha divisão, em todas as corridas que participei, além de conquistar uma pole e uma vitória na geral da categoria. Estivemos competitivos e lutamos pelo título. Porém, em minha opinião, a regularidade de resultados foi o que nos favoreceu para o vice-campeonato. E isso, em um ano de estreia, tem um grande significado”, afirmou.

Os desafios de Josimar Júnior nesta temporada da Porsche Cup ainda não terminaram. O piloto agora vai se concentrar para a disputa da final do campeonato Endurance, que acontece no dia três de dezembro, também em Interlagos, e na qual, ao longo dos 300 quilômetros de prova, divide o volante do carro #77 com o conterrâneo Sérgio Ramalho. Nesta tabela, a dupla ocupa a terceira posição na geral dos Challenge, com 105 pontos, e a liderança da classe Sport, com 131 pontos. Mas nada está definido.

“Temos consciência de que esta prova final vale muito mais pontos do que nas duas primeiras etapas. Então, temos que focar em fazer uma boa corrida e finalizar com o melhor resultado possível para garantirmos o título. E, com este vice-campeonato, estou bem motivado a dar o meu melhor”, ponderou.

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music