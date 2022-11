Carregar reprodutor de áudio

Enzo Elias pode fechar o ano de 2022 com chave de ouro. O brasiliense conquistou neste domingo o seu quarto título na Porsche Cup Brasil, colocando em seu currículo o campeonato sprint.

O piloto de apenas 20 anos também foi confirmado para representar o Brasil no Porsche Junior Programme de 2022, em Jerez, na Espanha, entre os dias 22 e 24 de novembro.

Serão 12 participantes das competições da Porsche Carrera Cup ao redor do mundo, com 10 países disputando uma vaga para se tornar piloto oficial da Porsche Motorsport. Esta é a segunda vez que Elias participa do programa.

“É algo que eu venho me preparando desde o ano passado, quando fiz o Junior”, disse Elias com exclusividade ao Motorsport.com. “Felizmente, conseguimos converter a preparação na indicação para este ano.

“Estou muito contente, muito confiante, acredito que poderemos fazer um ótimo trabalho no Porsche Junior Program e eu vou dar tudo o que tenho, 100% de mim, a me tornar o primeiro brasileiro a passar na seletiva.”

Perguntado se já estava focado no simulador para decorar o circuito de Jerez, Enzo não titubeou: “Demais, demais!”

