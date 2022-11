Carregar reprodutor de áudio

Um título para testar o coração. Raijan Mascarello conquistou o título da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil sem poder decidir na pista. Um toque sofrido logo na primeira curva privou o líder do campeonato de disputar a última corrida do ano. O jeito foi ficar nos boxes e torcer por uma combinação de resultados que fechasse a conta.

E a conquista veio apenas na última volta, depois da saída do safety car, e de uma disputa entre Ayman Darwich e Cristian Mohr, que ficaram fora da prova.

“Que dia emocionante”, disse Raijan. “Foram trinta minutos muito longos e perto dos médicos da categoria para cuidar do coração. E as corridas são apaixonantes por causa disso, tudo pode mudar em milésimos, mas acho que foi a coroação de um trabalho ao longo do ano e de um time que me deu um carro supercompetitivo”, celebrou.

O título de Raijan, que conseguiu três vitórias ao longo da temporada, é o segundo nacional em categorias de turismo do piloto mato-grossense. Antes, ele já havia celebrado um título no Mercedes-Benz Challenge.

