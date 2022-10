Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, teve festa e muita comemoração no box do carro #77, na sexta etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Depois de conquistar a pole position para a primeira corrida válida do evento, Josimar Junior conquistou a sua primeira vitória na geral entre os competidores da Sprint Challenge.

O resultado alcançado o reposiciona da 14ª para a nona colocação da classificação da categoria, com 64 pontos, e na vice-liderança da classe Sport, com 58 pontos. A corrida foi interrompida na volta 12, por bandeira vermelha, causada por acidente.

“Estávamos na luta pela liderança na classe Sport, mas foi surpreendente conquistar a pole e conseguir ficar em primeiro na categoria. É a primeira vez que subo ao pódio da geral e já com vitória e estou muito feliz com esta conquista”, comemora o pernambucano, titular do carro #77.

Às 13h09 deste domingo, será decidida a segunda corrida da etapa goiana do campeonato Sprint, conforme grid definido no segundo treino classificatório. No clima da vitória, para esta prova, Josimar segue impassível.

“Amanhã é lutar para fazer uma boa corrida. Vou largar mais atrás, porém perto dos competidores que estão à frente na minha divisão. E a nossa estratégia será ir para cima!”, confia.

As provas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv 3, além dos canais oficiais da categoria, via streaming.

Josimar Júnior disputa a Porsche Cup e, para as provas do campeonato Sport, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

