AO VIVO: Veja as corridas de domingo da Porsche Cup em Goiânia

Após um sábado movimentado, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com as corridas que encerram a quinta etapa Sprint de 2022, a penúltima do campeonato de corridas curtas.

Assim como ontem, Carrera Cup e Sprint Challenge farão uma corrida cada, completando a etapa na capital goiana.

Ontem, Miguel Paludo foi o vencedor da Carrera Cup. O hexacampeão obteve sua primeira vitória no ano graças a uma largada matadora, indo de quinto para a liderança já na primeira curva, podendo controlar o ritmo em relação aos rivais, mesmo na relargada após o SC.

Já a Sprint Challenge teve Josimar Júnior convertendo sua pole em vitória em meio a uma corrida caótica. Vina Neves e Urubatan Júnior, que disputavam a ponta junto com Josimar, foram punidos com um drive through por queima de largada. E a prova ainda acabou mais cedo, devido a um forte acidente de Nelson Marcondes Filho, com seu carro atravessando a barreira de pneus e o guard-rail.

Nas provas deste domingo, teremos Rodrigo Mello e Raijan Mascarello nas poles da Carrera Cup e da Sprint Challenge, respectivamente.

Assista às corridas de domingo da Porsche Cup em Goiânia AO VIVO:

