Porsche Cup: Junior Dinardi e Yuri Alves estreiam em Goiânia

A segunda etapa da temporada endurance da Porsche Cup terá um gosto especial para os pilotos Junior Dinardi e Yuri Alves. A dupla do carro #002 competirá pela primeira vez no traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, no fim de semana.

Depois de um quinto lugar na classe Rookie na etapa de abertura do campeonato que aconteceu em Termas do Río Hondo, na Argentina, a dupla pretende manter o bom desempenho e conquistar pontos importantes.

"Estou bastante empolgado para Goiânia. Meu objetivo é conhecer o traçado e auxiliar ao máximo o Junior para repetirmos o excelente resultado que tivemos na primeira etapa", completou Yuri Alves

"Estamos focados em manter o bom desempenho da primeira etapa. Para Goiânia, o objetivo é avançar no pelotão e buscar a vitória." finalizou Dinardi.

As primeiras atividades de pista da segunda etapa do campeonato endurance da Porsche Cup Brasil tem início já na sexta-feira (14) com as primeiras sessões de treinos-livres. No sábado (15) os pilotos voltam para a pista para a definição das posições do grid de largada. No domingo (16) acontece a segunda etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

