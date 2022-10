Carregar reprodutor de áudio

No próximo final de semana, a dupla Ricardo Fontanari e Matheus Iorio desembarca no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para disputar a segunda etapa da temporada endurance da Porsche Cup Brasil.

A dupla do carro #17 vai encarar mais uma prova de 300 quilômetros em busca da primeira vitória no ano e de somar pontos importantes para o campeonato.

"Goiânia é sempre um desafio”, disse Fontanari. “Uma pista muito técnica com disputas acirradas o tempo todo. Nosso objetivo nesta etapa é buscar a vitória e somar pontos importantes para o campeonato", completou.

"Goiânia será uma prova bastante disputada. O autódromo tem um traçado bastante desafiador que exige muito da parte física, pelas altas temperaturas, e também da concentração na hora da pilotagem. Nosso objetivo é terminar a prova e conquistar a vitória", comentou Iorio.

A programação da segunda etapa da temporada endurance da Porsche Cup Brasil tem início no sábado (15) com as sessões de treinos livres e a definição do grid de largada. No domingo (16) será dada a largada para os 300 quilômetros de Goiânia com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

