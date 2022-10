Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Endurance Challenge realiza neste fim de semana em Goiânia a segunda corrida de 300 km de 2022, mais uma vez com o carro #73 candidato a protagonismo. A dupla formada pelos primos Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer desembarca na capital goiana muito motivada para repetir, agora em terras brasileiras, o bom papel apresentado na estreia, no autódromo argentino de Termas de Río Hondo.

Na ocasião, Enzo cravou a melhor volta da história do circuito com um carro de corrida, o que rendeu a homenagem de ter o capô do Porsche #73 entregue ao acervo do museu situado dentro do complexo do autódromo que recebe a etapa argentina da MotoGP.

A jornada na Argentina marcou o início da adaptação de Weisheimer ao automobilismo de pista. Bicampeão brasileiro de rali e piloto selecionado para defender no fim deste mês na França as cores do Brasil no FIA Motorsport Games na modalidade, o piloto baiano de 33 anos acompanhou no box do carro #73 a jornada do campeonato de sprint no último fim de semana em Goiânia, quando Enzo foi quase perfeito.

A análise de câmeras onboard e da telemetria do carro do brasiliense em treinos e corridas deve a favorecer um melhor entendimento de Adroaldo do Porsche de competição, especialmente nas freadas.

Os dados que ele tem a disposição para análise são de uma performance exuberante. Enzo conseguiu em Goiânia 42 dos 44 pontos possíveis nas duas corridas de sprint, com segundo lugar no sábado e vitória no domingo. Ele empatou em pontos com Marçal Müller na liderança sem aplicação dos descartes, mas tem os critérios de desempate a seu favor por ter vencido quatro vezes, contra uma do concorrente. Na pontuação com descartes, o jovem brasiliense abriu 10 pontos de margem.

Por conta da pouca experiência de Adroaldo em provas no asfalto, a tripulação do Porsche #73 é categorizada na classe Carrera Trophy. É a mesma divisão em que Enzo competiu em 2021, ao lado do às dos eSports Jeff Giassi. Na ocasião, a dupla do Porsche #73 acabou levantando os títulos no subcampeonato para novatos e também nas classes Carrera Sport e geral. A performance no campeonato de longa duração foi decisiva para coroar o brasiliense como campeão overall de 2021, em pontuação que combina os resultados obtidos nos campeonatos de sprint e de endurance da Porsche Cup.

As atividades oficiais da segunda das três etapas do Endurance Challenge têm início neste sábado, com dois treinos livres. No quali, os dois pilotos marcam tempos em sessões separadas, com a ordem de largada estabelecida pelas médias das melhores voltas de cada integrante da tripulação. No domingo a corrida tem largada marcada para 13h e, no melhor estilo NASCAR, confere pontuação conforme a posição dos carros ao término do primeiro segmento. Quali e corrida serão exibidos no Motorsport.com e Motorsport.tv.

"Minha expectativa é seguir evoluindo”, disse Adroaldo. “Nunca tinha andado no asfalto e é uma tocada muito diferente do que temos na terra. Há 15 anos corro no off-road, então vamos tentar andar o mais forte possível. Espero estar andando ainda melhor agora em Goiânia, para chegar em São Paulo virando bons tempos.

Minha principal dificuldade tem sido na hora das frenagens, é muito diferente do que eu estou acostumado. No rally usamos o freio muito pouco! Acompanhei na etapa de Sprint a prova do Enzo e consegui ficar de olho na telemetria, assisti as onboards e estudei para tentar evoluir.”

"Estou muito animado para a etapa do Endurance”, afirmou Elias. “Não tem como chegar melhor do que nós estamos chegando agora, depois de um ótimo resultado na etapa de Sprint que tivemos também em Goiânia. Mostramos muita velocidade e competência, além de estar muito bem alinhados com o carro. Fizemos boas corridas e bons classificatórios, mesmo levando 45kg no sábado e vencendo a corrida no domingo com 50kg de lastro.

No Endurance, vamos com bem menos peso, então podemos mostrar ainda mais velocidade no carro. O Adroaldo tem se dedicado muito nesse tempo entre as etapas, infelizmente ele teve pouco contato com o 992 em Termas, mas temos planos para ele ainda maior. Confio 100% no trabalho dele e de que ele vai ter uma evolução expressiva.”

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup (sprint) em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: