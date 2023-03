Carregar reprodutor de áudio

A primeira das seis etapas da temporada 2023 da Porsche Cup foi concluída neste domingo (5) com a disputa da segunda corrida em Interlagos, São Paulo. Uma das principais categorias de Gran Turismo do mundo, a competição levou um ótimo público ao autódromo paulista para acompanhar grandes duelos na pista.

Na Sprint Challenge, a corrida 2 teve seu grid definido pela ordem de chegada da prova 1, realizada no sábado (4), mas com os oito primeiros invertidos. Partindo da terceira posição, o piloto Sadak Leite assumiu a primeira colocação logo após a largada e conquistou a vitória, seguido por Christian Mohr e Urubatan Júnior.

Estreando na competição, Antonella Bassani também foi ao pódio, em quarto lugar. Na quinta posição, Marcelo Tomasoni – pole position e vencedor da corrida de sábado – fez uma grande prova de recuperação para chegar ao pódio.

Com o grid invertido, o piloto do Porsche #5 largou em oitavo e levou um toque no S do Senna, que o fez rodar e sair da pista. Tomasoni teve cabeça fria para voltar à disputa, mesmo caindo para o 20º lugar.

Ainda na primeira volta, outro acidente, entre os pilotos Artur Ramos e Walter Lester, provocou a entrada do safety car. Com o carro de segurança na pista, Tomasoni conseguiu voltar e alcançar os demais competidores. Mesmo no final do pelotão, o piloto mostrou ritmo forte desde a saída do Safety Car e foi ganhando várias posições. Na nona volta já estava entre os top 10.

Assim como no sábado, o piloto marcou a volta mais rápida da corrida (1min40s492) e fechou a disputa com o quinto lugar. Com o resultado, Tomasoni está na vice-liderança do campeonato, com 44 pontos, apenas três a menos que Mohr, que com os segundos lugares no sábado e domingo, terminou a etapa em primeiro na classificação.

“Toda largada com grid invertido exige um cuidado maior de quem quer brigar pelo título. Larguei com toda a cautela do mundo, não apertei ninguém, mas infelizmente pela terceira vez levei um toque do Miguel Mariotti. Rodei no meio do pelotão, o que pode ser muito perigoso”, destacou Tomasoni.

“Foi muito frustrante, porque tínhamos boas chances na corrida, mas a imprudência de um piloto tirou pontos importantes”, lamentou.

“Tirando isso, a corrida foi super positiva. Mostramos um ritmo muito forte e o Safety Car também nos ajudou, quando juntou todo mundo”, lembrou.

“Fui muito agressivo e onde dava para passar, fui conseguindo ganhar as posições. É uma pena, porque o campeonato é construído por pontos. Então, fico triste porque sei que tínhamos total chances de sair daqui na liderança”, continuou Tomasoni.

“Mas bola pra frente. Fico feliz com a performance do carro, com o todo o trabalho da equipe e o aprendizado. Na hora que rodei, tive cabeça fria pra voltar e lutar pelo pódio”, finalizou Tomasoni, que é patrocinado pela Ativa Investimentos, DSM e Plant Power.

De Interlagos, a Porsche Cup parte agora para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A segunda etapa acontecerá nos dias 14 e 15 de abril.

Confira os 10 primeiros na corrida 2 da Sprint Challenge:

1. Sadak Leite 14 voltas

2. Cristian Mohr a 0s090

3. Urubatan Junior a 4s935

4. Antonella Bassani a 5s332

5. Marcelo Tomasoni a 5s603

6. Antonio Junqueira a 9s131

7. Miguel Mariotti a 9s239

8. SangHo Kim a 9s459

9. Sebá Malucelli a 9s633

10. Ramon Alcaraz a 10s211

Os 10 primeiros no campeonato:

1. Cristian Mohr 47

2. Marcelo Tomasoni 44

3. Urubatan Junior 43

4. Sadak Leite 42

5. Antonio Junqueira 35

6. Antonella Bassani 34

7. Miguel Mariotti 27

8. Junior Dinardi 25

9. Ramon Alcaraz 23

10. Sebá Malucelli 23

