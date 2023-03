Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Gustavo Zanon voltou as pistas para a disputa da primeira etapa da Porsche Cup, em Interlagos. O piloto enfrentou problemas, mas disputou as primeiras posições nas duas provas na capital paulista, mostrando muita velocidade.

No sábado o atual campeão da classe Sprint Challenge Rookie já figurava entre os três melhores da classe Sport quando após uma disputa de posição teve o pneu dianteiro direito furado e abandonou.

Com o resultado do sábado, Gustavo partiu para a segunda prova do 19º lugar do grid, fez uma largada espetacular e avançou nove posições logo na primeira volta. Na segunda volta o safety car foi acionado após múltiplos acidentes.

Na abertura da quarta volta aconteceu a relargada, Zanon manteve sua posição, vinha em 4º lugar na classe Sport e 10º colocado geral. No giro seguinte o piloto do carro #33 da Seguralta superou Sangho Kim e assumiu o terceiro lugar.

A corrida seguia muito equilibrada, Gustavo avançava para o oitavo lugar geral e seguia em terceiro na classe Sport, pressionando o vice-líder Miguel Mariotti.

A poucas voltas do fim o piloto relatou uma falha no freio na entrada do “S” do Senna e acabou batendo em Mariotti e abandonando a corrida em que colecionou ultrapassagens.

“Estou contente com a nossa velocidade, já tinha ganho 11 posições na segunda prova, estava disputando as duas primeiras posições, mas infelizmente quando pisei no freio tivemos algum problema que o carro simplesmente não parou", disse.

"Vou pedir desculpas ao meu colega pela batida e agora usar a matemática dos descartes e seguir em frente para disputar o título. De qualquer forma pudemos ver a performance e que de fato estamos entre os primeiros da classe Sprint Challenge Sport, então vejo isso de forma positiva".

O próximo compromisso de Gustavo Zanon na Porsch Cup Brasil acontece nos dias 15 e 16 de abril, no Velocitta.

