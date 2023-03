O campeonato 2023 da Porsche Cup C6 Bank Mastercard encerrou sua primeira etapa em alto estilo, diante de aproximadamente 12 mil espectadores em Interlagos. As corridas da Carrera Cup e da Sprint Challenge foram bastante movimentadas, com ferrenhas disputas até o final.

Na classe dos carros da geração 992, a vitória ficou com Alceu Feldmann por 0.100s. Na divisão dos carros 991.2, Sadak Leite venceu pela primeira vez na carreira, com margem de 0.090s.

Com os três primeiros colocados da corrida da Carrera Cup separados por apenas 0.447s em Interlagos, Alceu Feldmann venceu em Interlagos. Ele recebeu a bandeirada à frente de Miguel Paludo. Vencedor na véspera, Nicolas Costa terminou em terceiro e sustenta a liderança do campeonato.

A classe Sport teve também disputas do início ao fim, com o pole Georgios Frangulis e Lucas Salles duelando desde a primeira fila até a última volta. Desta vez quem levou a melhor foi o competidor do #88, que venceu na Sport e ficou com a liderança na classe. Esta foi sua primeira vitória na divisão em uma corrida do campeonato de sprint.

Já pela Rookie, Edu Guedes repetiu o triunfo da véspera e abriu mais vantagem no topo da tabela de pontos.

A corrida da Sprint Challenge foi igualmente concorrida, em todos os pelotões. Sadak Leite, que no ano passado estreou no automobilismo no campeonato de Endurance, liderou com autoridade, de ponta a ponta.

Ele sustentou forte assédio de Cristian Mohr no final, para vencer em seu fim de semana de estreia no campeonato de sprint, levantando também a vitória na classe Sport. Com dois segundos lugares em dois dias, o líder do campeonato da Challenge é Cristian Mohr.

A prova teve grandes disputas dentro do top 5, entre Urubatan Junior e Antonella Bassani, que terminaram em terceiro e quarto. E contou com uma memorável jornada de recuperação de Marcelo Tomasoni.

Tocado na primeira curva, ele caiu para o fim do pelotão e soube aproveitar todo tempo de bandeira verde para fazer as ultrapassagens necessárias e obter o quinto lugar, subindo novamente no pódio.

Já pela classe Challenge Rookie, novamente a vitória ficou com Célio Brasil.

A abertura da temporada contou ainda com a novidade da categoria Sprint Trophy. A divisão se apresenta como uma categoria escola e corre cinco etapas em 2023 com os carros da geração 991.1. A prova inaugural contou com nove competidores em Interlagos e foi vencida por Eduardo Taurisiano.

A próxima etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard acontece nos dias 15 e 16 de abril no Velocitta.

Como foram as corridas:

Carrera Cup

Com a inversão das sete primeiras posições da corrida 1 para a formação do grid da segunda prova, a pole-position coube ao #88, de Gerorgios Frangulis.

Ele tomou uma linha intermediária na entrada do S do Senna. Lucas Salles freou depois por fora e assumiu a liderança. Alceu Feldmann tentou atacar por dentro e Werner Neugebauer veio agressivo também.

Faltou espaço para todos na seguda perna do S. Werner levou a pior, ficando atravessado na pista com o carro #8 na contramão. Salles saiu com a liderança, com Feldmann em segundo e Marçal Muller em terceiro. Frangulis fechou a primeira volta em quarto. Em 11º, Paulo Sousa liderava na classe Rookie.

Na quarta volta foi acionado o safety car para o resgate de carros acidentados no fim da reta.

Salles liderava no geral e na classe Sport, seguido por Feldmann, Muller, Paludo e Frangulis. Paulo Sousa sustentava a dianteira na Rookie.

Na relargada, Feldmann assumiu a liderança e Marçal avançou para segundo lugar. Paludo também passou Salles. E Nicolas Costa entrou no top 5 ao superar Frangulis.

Paludo passou Marçal com estilo na volta 8, enquanto Costa passou Salles.

O carro de segurança novamente foi acionado, outra vez para resgate de carros acidentados na área de escapa no fim da reta. Àquela altura, a liderança na Rookie era de Edu Guedes, em 13º no geral, favorecido pelo abandono de Paulo Sousa.

Na relargada Paludo pressionou Feldmann, que defendeu sua linha com habilidade. Marçal enxergou uma oportunidade e emparelhou com Paludo na tomada do S do Senna, mas ficou sem a melhor linha para o contorno da segunda perna e acabou rodando. Retornou no fim do pelotão.

Nas duas voltas seguintes, Frangulis emparelhou com Salles no mesmo trecho, mas o #70 segurou o quarto lugar no geral e liderança na Sport em ambas investidas.

A disputa favoreceu a chegada de Rodrigo Mello na disputa. Na volta 14, Mello mergulhou por dentro de Frangulis no fim da reta e atingiu o carro de Salles, que saiu rodando. Frangulis evitou o entrevero e assumiu a liderança na Sport com o quarto lugar.

Paludo investiu contra Feldmann até o final, mas o dia era do piloto do carro patrocinado pela TAG Heuer, que recebeu a bandeirada por 0.1s. Em terceiro e 0.447s atrás do vencedor, Costa sustentou a liderança no campeonato. Frangulis e Nelson Marcondes completaram o pódio, com o #88 vencendo na classe Sport. Em 11º, Edu Guedes repetiu o triunfo da véspera.

“Feliz demais", disse Feldmann. "Gostaria mais uma vez de agradecer meu pé quente, meu pai que está em casa torcendo muito. Deus vem nos abençoar para começar o ano desse jeito. É muito mais que eu podia imaginar".

Sprint Challenge

Como na largada da Carrera Cup, o pole Josimar Junior acabou no meio de um 3-wide na tomada da primeira curva. Antonella Bassani atacou por fora e inicialmente sustentou a segunda posição. Mas o nome do início da corrida foi de Sadak Leite, saltando de terceiro para a liderança por dentro. Antonio Junqueira seguiu a linha e consegui avançar para a vice-liderança a seguir.

O safety car logo foi acionado para resgate de carros acidentados na primeira volta, com o top 5 mostrando: Sadak, Junqueira, Antonella, Urubatan Jr e Cristian Mohr. Sadak era o líder também na Sport, com Israel Salmen liderando na Rookie em 12º no geral.

A tutela do carro de segurança se estendeu até a abertura da volta 4, com pouco mais de 15 minutos de prova restando na contagem regressiva.

Sadak sustentou a liderança, pressionado por Junqueira. Mohr atacou Urubatan na reta Oposta, também sem sucesso.

Na abertura da volta 6, Junqueira retardou a freada no fim da reta, mas não conseguiu assumir a liderança. Ele ficou sem a melhor linha no S do Senna, permitindo que Antonella emparelhasse na reta Oposta. Mas não houve troca de posições.

No giro seguinte Mohr conseguiu passar Urubatan e logo emparelhou com Antonella. Mas a adolescente defendeu bem sua linha e segurou o terceiro lugar.

A dez minutos da bandeirada, o pelotão vinha compacto com os oito primeiros separados por 2s. Então faltou pista para Gustavo Zanon e Josimar Junior, que espalharam no fim da reta após contato entre seus carros.

Mohr passou Antonella no S do Senna e Junqueira na subida do Café. Então o safety car foi novamente acionado. Mohr devolveu a posição a Junqueira antes da relargada. E logo recuperou na primeira freada após a relargada. Antonella também tentou passar Junqueira no fim da reta Oposta, mas espalhou a tomada da curva do Lago, o que favoreceu mergulho de Urubatan Jr para ser quarto.

Na volta 12, Mohr atacou Sadak, que defendeu a liderança com astúcia. Urubatan atacou Junqueira e acabou espalhando a trajetória na tomada de uma curva. Antonella aproveitou para retomar a quarta posição. Ela então tracionou bem no Café e atacou por dentro. Passou Junqueira, mas Urubatan foi o maior beneficiado pelo lance, ao mergulhar por dentro e ganhando duas posições de uma só vez, ao avançar de quinto para terceiro.

Em grande recuperação depois do incidente na primeira curva, Tomasoni também achou uma linha de ataque para passar Junqueira, entrando no top 5.

Até a bandeirada final, Sadak Leite defendeu os insistentes ataques de Mohr com habilidade. Levantando também a vitória na classe Sport, ele venceu com margem de 0.090. Urubatan Junior fez um respeitável terceiro lugar, com Bassani em quarto e Tomasoni em quinto. Em 12º, Célio Brasil repetiu a vitória da véspera.

"Comecei quinta e sexta-feira treinando e consegui melhorar 3s do meu tempo, uma evolução enorme", disse Leite. "Sábado consegui o P1 da Sport e perdi o P1 da geral por rodar na volta rápida. Na corrida de ontem rodei sozinho, perdi posições e pontos importantes".

"Hoje com o grid invertido foi muito bom, me concentrei muito e cuidei dos meus próprios erros, pois a pressão era enorme. Fiz o meu trabalho e me concentrei em ser rápido e sabia que seria muito difícil de ser ultrapassado pela proximidade dos carros e dos tempos".

Resultados do domingo

Carrera Cup

1. #1 Alceu Feldmann 27:21.922

2. #7 Miguel Paludo +0.100

3. #999 Nicolas Costa +0.447

4. #88 Georgios Frangulis* +7.615

5. #199 Nelson Marcondes* +9.947

6. #555 Ayman Darwich* +10.019

7. #800 Raijan Mascarello* +10.689

8. #87 Nelson Monteiro* +12.258

9. #56 Peter Ferter* +16.060

10. #85 Eduardo Menossi* +17.560

11. #9 Edu Guedes** +18.165

12. #121 João Barbosa** +19.124

13. #44 Gustavo Farah** +19.941

14. #74 Piero Cifali** +21.235

15. #70 Lucas Salles* +1:08.394

16. #29 Rodrigo Mello -1 volta

17. #77 Francisco Horta* -1 volta

DNF

#544 Marçal Muller

#33 Bruno Campos**

#888 Lineu Pires*

#99 Nasser Aboultaif**

#25 Paulo Sousa**

#17 Ricardo Fontanari*

#3 Franco Giaffone*

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#8 Werner Neugebauer

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #66 Sadak Leite* 26:59.403

2. #3 Cristian Mohr +0.090

3. #1 Urubatan Junior +4.935

4. #72 Antonella Bassani +5.332

5. #5 Marcelo Tomasoni +5.603

6. #16 Antonio Junqueira* +9.131

7. #21 Miguel Mariotti +9.239

8. #71 SangHo Kim* +9.459

9. #100 Seba Malucelli* +9.633

10. #57 Ramon Alcaraz* +10.211

11.#14 Andre Gaidzinksi* +11.310

12. #139 Célio Brasil** +11.585

13. #133 Israel Salmen** +14.275

14. #002 Junior Dinardi* +15.127

15. #7 Luiz Souza** +26.472

16. #51 Americo Lanzoni +39.673

17. #38 Eric Santos** +40.335

DNF

#77 Josimar Junior

#15 Artur Ramos*

#19 Walter Lester*

DQ

#33 Gustavo Zanon*

*Sport

*Rookie

Confira a classificação dos campeonatos após a etapa de Interlagos:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa 48 pontos

2. #7 Miguel Paludo 45

3. #1 Alceu Feldmann 44

4. #88 Georgios Frangulis 34

5. #199 Nelson Marcondes 29

6. #555 Ayman Darwich 26

7. #544 Marçal Muller 25

8. #800 Raijan Mascarello 24

9. #70 Lucas Salles 22

10. #8 Werner Neugebauer 21

11. #29 Rodrigo Mello 19

12. #9 Edu Guedes 18

13. #87 Nelson Monteiro 18

14. #121 João Barbosa 15

15. #888 Lineu Pires 14

16. #77 Francisco Horta 13

17. #44 Gustavo Farah 12

18. #56 Peter Ferter 11

19. #85 Eduardo Menossi 10

20. #17 Ricardo Fontanari 8

21. #74 Piero Cifali 6

22. #33 Bruno Campos 4

23. #25 Paulo Sousa 3

Carrera Sport

1. #88 Georgios Frangulis 30 pontos

2. #199 Nelson Marcondes 23

3. #70 Lucas Salles 20

4. #555 Ayman Darwich 19

5. #800 Raijan Mascarello 15

6. #888 Lineu Pires 13

7. #87 Nelson Monteiro 10

8. #77 Francisco Horta 7

9. #85 Eduardo Menossi 6

10. #17 Ricardo Fontanari 5

11. #56 Peter Ferter 4



Carrera Rookie

1. #9 Edu Guedes 33 pontos

2. #121 João Barbosa 27

3. #44 Gustavo Farah 23

4. #74 Piero Cifali 14

5. #33 Bruno Campos 11

6. #25 Paulo Sousa 9

7. #99 Nasser Aboultaif 7

Sprint Challenge

1. #3 Cristian Mohr 47 pontos

2. #5 Marcelo Tomasoni 44

3. #1 Urubatan Junior 43

4. #66 Sadak Leite 42

5. #16 Antonio Junqueira 35

6. #72 Antonella Bassani 34

7. #21 Miguel Mariotti 27

8. #002 Junior Dinardi 25

9. #57 Ramon Alcaraz 23

10. #100 Seba Malucelli 23

11. #71 SangHo Kim 22

12. #139 Célio Brasil 16

13. #77 Josimar Junior 15

14. #133 Israel Salmen 14

15. #15 Artur Ramos 11

16. #7 Luiz Souza 11

17. #19 Walter Lester 9

18. #51 Americo Lanzoni 9

19. #14 André Gaidzinski 9

20. #38 Eric Santos 3

Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 30 pontos

2. #66 Sadak Leite 28

3. #57 Ramon Alcaraz 17

4. #100 Seba Malucelli 17

5. #002 Junior Dinardi 16

6. #71 SangHo Kim 16

7. #15 Artur Ramos 7

8. #139 Célio Brasil 7

9. #19 Walter Lester 5

10. #133 Israel Salmen 5

11. #14 André Gaidzinski 4



Challenge Rookie

1. #139 Célio Brasil 33 pontos

2. #133 Israel Salmen 27

3. #7 Luiz Souza 23

4. #51 Americo Lanzoni 19

5. #38 Eric Santos 6

