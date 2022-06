Porsche Cup: Equivoco Racing vai a Interlagos disposta a permanecer no topo

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup chega a Interlagos para a disputa da terceira etapa da temporada 2022, com expectativa de frio na capital paulista mas temperaturas altíssimas dentro da pista com a briga pelo topo da tabela.

Do lado do líder da Carrera Cup, Marçal Müller, a promessa é de jogo duro. Com 72 pontos na tabela contra 68 de Christian Hahn e 66 de Alceu Feldmann, a expectativa é de uma rodada bem difícil em uma pista bem conhecida de todos.

"Podemos dizer que aqui é um território neutro, pois todos conhecem muito bem a pista, correm aqui pelo menos umas quatro vezes por ano e sabem todos os segredos. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, é o detalhe que conta. Venho de vitória com pole aqui na preliminar da F1 e espero repetir este feito, agora a bordo dos novos carros", contou Marçal.

Na Sprint Challenge, Marcio Mauro está confirmado no grid e espera repetir a atuação do ano passado, que ficou marcada pela ultrapassagem ousada em Caio Castro em um lugar bem incomum que é o Bico de Pato.

"Vai ser interessante correr aqui pela primeira vez com este carro novo e espero usar esse fator novidade para conseguir andar na ponta desde o começo", completou.

Já Paulo Totaro, segue seu tratamento para voltar às pistas após o acidente sofrido na pré-temporada em março, mas estará presente ajudando a dupla de pilotos do lado de fora da pista.

As provas da Porsche Cup acontecem no sábado a partir das 13h30 e domingo às 12h10 com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

