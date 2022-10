Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup dá prosseguimento à temporada de 2022 neste domingo (16) com a sétima etapa do campeonato endurance para disputa de 300 km ou máxima de 2h45min de duração, corrida que será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Josimar Junior e Sérgio Ramalho, pilotos pernambucanos, no comando do Porsche #777 querem brigar por mais um pódio no local onde Josimar foi vencedor no último final de semana na primeira corrida do campeonato sprint.

Josimar Junior e Sérgio Ramalho foram os primeiros vencedores nas provas longas da edição 2022, sendo que o calendário da Porsche Cup prevê três etapas no campeonato. Na Argentina, no Autódromo de Termas do Río Hondo, a dupla garantiu a vitória na categoria Sport e a terceira posição entre dos carros da Sprint Challenge em suas estreias no circuito e no Endurance. Agora, voltando a correr com o parceiro, Josimar busca mais um bom resultado com o modelo 911 GT3 Cup 991 Geração II para avançar na classificação do campeonato.

“Goiânia é uma pista especial para mim, já que foi aqui que fiz a estreia na Porsche e já obtive um terceiro lugar e onde conquistei a primeira pole e vitória na geral entre os carros da Challenge. Estou confiante em mais um bom resultado. Com a equipe fazendo um ótimo trabalho no carro vai contribuir muito para lutarmos pela vitória na Sport”, disse Josimar Junior.

A previsão para o final de semana no circuito goiano é de temperaturas altas em torno de 36°C, sol com poucas nuvens e sem chuva.

“O resultado na argentina foi bem surpreendente, ficamos satisfeitos com a liderança na Sport. Temos um acerto bom para o circuito goiano com os resultados do último final de semana. Estamos bastante animados para manter a liderança e chegar à etapa final em Interlagos para disputar o título do Endurance”, complementa o piloto Sérgio Ramalho.

A programação da Porsche Cup em Goiânia terá início já nesta sexta-feira (14), quando ocorrem os treinos opcionais do final de semana. No sábado (15) serão realizados mais dois ensaios livres e a classificação, enquanto o domingo é reservado para a corrida de 300 km ou 2h45min de duração. O Motorsport.com e Motorsport.tv transmitem ao vivo.

