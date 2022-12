Carregar reprodutor de áudio

Marcelo Hahn chegará a 300 corridas na carreira, com a participação nos 500 km de Interlagos na Porsche Cup. Ele começou a ter contato com carros esportivos em 2004, participando de eventos como Ferrari Day. A entrada no mundo das competições veio no ano seguinte, quando ingressou no Troféu Maserati. Depois disso vieram GT Brasil, Campeonato Sul-Americano de Gran Turismo, Mercedes Benz Challenge, Fara, Pirelli World Challenge, Endurance Brasil, GT Open, Porsche Cup, além de participações especiais em provas de diversas categorias, inclusive na Stock Car, no final de 2021.

A carreira é recheada de títulos, como o do Sul-Americano de GT de 2013 e o da GT Open, em 2020. Marcelo Hahn ainda foi duas vezes vice-campeão da GT Brasil, 2009 e 2010), e foi vice-campeão também do Mercedes Benz Challenge. A prateleira conta ainda com cinco troféus de terceiro lugar: dois da GT Open (2018 e 2019), um da Porsche Endurance Series (2016) e um do Império Endurance Brasil (2021).

“Para mim, é um grande orgulho alcançar esta marca de 300 corridas. Não é um número fácil de ser atingindo por um piloto que não seja profissional, como é o meu caso. Mas isso só mostra o quanto eu de fato me dedico à minha carreira nas pistas. O automobilismo é uma paixão que nasceu quando eu ainda era criança que hoje, com certeza, é algo que eu levo a sério e que faz parte do meu estilo de vida”, afirmou Hahn.

Ao longo de sua trajetória que por enquanto tem 299 provas, Hahn subiu ao pódio 115 vezes e venceu 41. A maior parte desta história foi construída ao lado de Allam Khodair, que foi seu parceiro em 182 provas. “Eu e Marcelo temos uma parceria que começa no esporte e se estende para a vida, para fora do autódromo. Acho que esse é o segredo do sucesso desta que é a dupla mais longeva do automobilismo brasileiro, se não for do mundo. Tenho muito orgulho de ter participado desta história e colaborado com a evolução do Marcelo como piloto”, afirmou Khodair, que vai dividir a Porsche 992 com Hahn na prova deste sábado.

Quem também estará acelerando em Interlagos nesta prova histórica é Chris Hahn, filho do Marcelo Hahn, que compete na categoria Carrera em companhia de Diego Nunes. “Meu pai foi meu grande incentivador neste esporte. Aprendi e aprendo muito com ele e será uma alegria disputar esta prova junto com ele, justamente aqui em Interlagos, o grande templo do automobilismo brasileiro”, afirmou Chris.

A largada dos 500km de Interlagos, prova que encerra a temporada 2022 da Porsche Cup, está marcada para às 15 horas, deste sábado. A disputa será transmitida ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

