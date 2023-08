A temporada 2023, sem dúvida, tem sido muito especial para o piloto Marcelo Tomasoni. Na Porsche Cup, são nove pódios no total, sendo três vitórias, duas poles e a liderança isolada.

E, para melhorar ainda mais, há duas semanas, Tomasoni consagrou-se bicampeão do Sertões, o maior rali das Américas, que teve oito etapas e mais de 3.700 quilômetros de disputas, passando pelos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará, entre os dias 11 e 19 de agosto.

Ao lado do navegador André Munhoz, Tomasoni foi campeão pela segunda vez da categoria UTV Over 45, a bordo de um Can-Am Maverick X3, e o grande resultado é um motivador a mais para o piloto neste final de semana (2 e 3) na disputa da quinta e penúltima etapa da Porsche Cup, que acontecerá em Termas de Río Hondo, na Argentina, com mais uma rodada dupla.

Tomasoni tem sido o principal nome da categoria Sprint Challenge em 2023 e apontado como favorito ao título. O piloto subiu ao pódio em todas as etapas da Sprint, onde lidera com 16 pontos de vantagem, e também venceu na Endurance, que teve uma etapa até aqui.

“É bom demais estar de volta. Já estava com saudades de acelerar na Porsche Cup”, comentou Tomasoni, que por ser o líder da categoria segue carregando o lastro máximo em seu carro, com 50 kg extra.

“O Sertões foi bem duro, com especiais bem longas e estou feliz demais com o bicampeonato na categoria. A equipe Gugelmin fez um trabalho incrível e foi um ótimo treino para a Porsche, que é o meu principal foco este ano, principalmente para lidar com o lado mental. O rali te ensina muito a ter constância”, destacou Tomasoni que comemorou o aniversário em pleno Sertões, no dia 17, com direito a bolo e festa no acampamento ao lado da equipe.

Agora 100% focado na reta final da Porsche Cup, o piloto desembarca na Argentina na próxima quinta-feira, quando começam os treinos extras. Na sexta-feira, os competidores participam de treinos livres e, no sábado, serão dois classificatórios (a partir desta etapa não haverá mais grid invertido) e a corrida 1, com largada às 14h10. No domingo, a segunda prova tem largada prevista para as 13h20.

“Río Hondo é uma pista super favorável para nós. Estamos construindo passo a passo o campeonato. Temos uma boa vantagem, sou o que mais tem descarte, o que me permite ser mais agressivo nesta etapa. Espero que possamos chegar em São Paulo, para correr junto com a Fórmula 1, com o título garantido. Esse é o objetivo”, ressaltou.

“Estou muito feliz com o ano que estou vivendo, com a cabeça tranquila, fisicamente bem preparado. Cheguei do Sertões e dois dias depois eu já estava treinando. Então, agora o foco total está na Porsche Cup”, finalizou.

