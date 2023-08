O moderno circuito de Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, Argentina, será o palco de mais uma etapa internacional da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, justamente na reta final da temporada 2023 do campeonato sprint, das corridas curtas. A categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta vai completar, inclusive, 56 provas fora do Brasil neste fim de semana.

A etapa em Termas de Río Hondo também marca uma importante – e prevista – mudança na programação do evento. Saem as corridas de grid invertido no domingo e entram duas classificações para definir as posições de largada de ambas as provas, tanto da Carrera Cup quanto da Sprint Challenge. É algo que estava previsto no regulamento do campeonato e que renderá mais pontos nos últimos dois fins de semana de sprint do campeonato: 56 unidades estarão em disputa.

Desde 2014, o traçado de 4.806 metros e 14 curvas é a sede da etapa sul-americana do Mundial de Motovelocidade. E pode ser sede de números históricos para a Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Na Carrera Cup, Werner Neugebauer pode se tornar o recordista de vitórias na Argentina. Ele está a uma da marca de Rodrigo Baptista, que venceu duas em Buenos Aires e uma em Termas de Río Hondo.

Além disso, Miguel Paludo, maior vencedor da Porsche no Brasil com 40 triunfos, está a duas corridas de igualar Adalberto Baptista como o quinto piloto que mais disputou corridas na categoria principal Cup: 172 a 170. E o heptacampeão ainda não venceu no exterior...

A etapa de Termas de Río Hondo terá papel importantíssimo na decisão do campeonato sprint. Lembrando que tanto a Carrera Cup quanto a Sprint Challenge terão aplicados os descartes: serão eliminados os dois piores resultados de cada piloto após a última prova, em novembro, na preliminar do GP de São Paulo de F1. No campeonato, o carioca Nicolas Costa lidera a Carrera Cup, com 167 pontos conquistados, 13 à frente de Marçal Müller.

Miguel Paludo é o terceiro, com 153, 16 à frente do conterrâneo Werner Neugebauer. A Carrera Sport tem Lucas Salles na ponta com 96 pontos e a Carrera Rookie é liderada por Edu Guedes, com 105.

Na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni lidera com 180, 16 à frente de Cristian Mohr. Antonella Bassani tem 156 e Miguel Mariotti, 126. Antonio Junqueira fecha a lista dos cinco primeiros colocados. A Sprint Challenge Sport tem Sadak Leite na ponta com 83 pontos e a Sprint Challenge Rookie é liderada por Célio Brasil, com 99. Classificações e corridas da Porsche são transmitidas no Motorsport.com via Motorsport.tv, no nosso YouTube e no da categoria, na Band e no SporTV.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Lista de Inscritos:

Carrera Cup

#1 - Alceu Feldmann

#3 - Franco Giaffone*

#7 - Miguel Paludo

#8 - Werner Neugebauer

#9 - Edu Guedes**

#14 - Carlos Campos**

#25 - Paulo Sousa**

#29 - Rodrigo Mello

#33 - Bruno Campos**

#56 - Peter Ferter*

#70 - Lucas Salles*

#74 - Piero Cifali**

#77 - Francisco Horta*

#80 - Rouman Ziemkiewicz*

#84 - Gustavo Farah**

#85 - Eduardo Menossi*

#87 - Nelson Monteiro*

#88 - Georgios Frangulis*

#99 - Nasser Aboultaif**

#121 - João Barbosa**

#199 - Nelson Marcondes*

#544 - Marçal Müller

#555 - Ayman Darwich*

#888 - Lineu Pires*

#999 - Nicolas Costa

* Sport/ ** Rookie

Sprint Challenge

#1 - Urubatan Júnior

#3 - Cristian Mohr

#5 - Marcelo Tomasoni

#7 - Luiz Souza**

#15 - Artur Ramos*

#16 - Antonio Junqueira*

#19 - Walter Lester*

#21 - Miguel Mariotti

#33 - Gustavo Zanon*

#38 - Eric Santos**

#57 - Ramon Alcaraz*

#66 - Sadak Leite*

#71 - SangHo Kim*

#72 - Antonella Bassani

#88 - Eduardo Taurisano

#99 - Wagner Pontes**

#100 - Sebá Malucelli*

#133 - Israel Salmen*

#139 - Célio Brasil**

* Sport/ ** Rookie

