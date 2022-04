Carregar reprodutor de áudio

O desafio ficou mais difícil para Marçal Müller na segunda etapa da Porsche Carrera Cup, que está agendada para este fim de semana (23 e 24) no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

O encontro no interior paulista marca a estreia dos lastros de performance nos carros. As cargas são distribuídas aos carros do grid conforme a posição dos pilotos e variam de 50kg a 5kg. Por ser o líder do campeonato com uma vitória e um pódio na abertura do ano em Goiânia, Marçal Müller vai para o Velocitta com o máximo de lastro.

"Velocitta é uma das pistas mais exigentes para os freios, com o lastro, isso aumenta nossa preocupação. Ela é uma das poucas pistas que se você anda muito no vácuo chega a dar problema de superaquecimento nos freios e possui três pontos de freada bem fortes. Será um desafio, mas estou preparado para a luta", comentou Marçal.

O gaúcho de Novo Hamburgo possui 40 pontos na ponta da tabela, contra 36 de Christian Hahn e 34 de Alceu Feldmann, empatado com Miguel Paludo no terceiro lugar da tabela.

As corridas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, a partir das 13h nos dois dias.

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: