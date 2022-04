Porsche Cup: Horários e como assistir etapa do Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Após estreia em Goiânia, a Porsche Cup voltará ao interior de São Paulo, no Velocitta, em Mogi Guaçu, no fim de semana. A segunda reunião da temporada 2022 marca a estreia dos lastros de performance nos carros da Carrera Cup e da Sprint Challenge - promessa de performances ainda mais parelhas.

O Velocitta teve sua inauguração com a Porsche Cup em 2012 e, desde então figurou em todas as temporadas da categoria com corridas válidas pelo campeonato de Sprint e também pelo Endurance Series. Em sua configuração atual, o traçado possui 3.443 metros e 12 curvas.

A segunda etapa do ano da Porsche Cup Brasil terá cobertura completa do Motorsport.com, com transmissões ao vivo em português e inglês, também via Motorsport.tv.

Confira os Horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 14h55 Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 15h50 Treino Classificatório - Carrera Cup Sábado 9h30 Treino Classificatório - Sprint Challenge Sábado 10h05 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 13h40 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 12h55 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 13h35

Veja como foi a primeira etapa, em Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: