Foi em Interlagos que Raijan Mascarello acelerou o Porsche 911 GT3 pela primeira vez antes de participar de uma prova. Naquela oportunidade foram dois dias de testes sob a orientação do experiente William Freire. Neste fim de semana eles retornam ao autódromo paulista em condições bem diferentes àquelas de aprendizado no novo carro.

“Não vejo a hora de poder acelerar e buscar os pontos que precisamos”, disse Raijan. “Apesar do pensamento ser o campeonato, mesmo sendo minha primeira temporada, já estou com começando a pensar em uma primeira vitória”, salientou o líder da categoria GT3 Cup após as duas etapas disputadas.

Porém, Raijan reconhece que a etapa tende a ser uma das mais difíceis por conta do conhecimento que os outros pilotos têm da pista.

“Boa parte dos pilotos já andou muito em Interlagos. Vi que tem muita gente no simulador também. Eu me preparei em cima das colheitadeiras aqui na fazenda”, brinca Raijan, que tem em seu carro as marcas da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Mesmo atuando na colheita no Mato Grosso, Raijan garante que deu atenção especial ao preparo físico.

“Tenho treinado bastante fisicamente e buscado analisar algumas imagens de câmeras onboard. Acredito que será possível evoluir um pouco mais e com as dicas do William baixar os tempos e brigar por mais pódios”, completou.

