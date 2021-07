A terceira etapa da Porsche Carrera Cup será disputada neste final de semana no Autódromo de Interlagos e Werner Neugebauer chega embalado na busca da liderança da competição. O bicampeão da categoria é o terceiro colocado na tabela, com 64 pontos, apenas seis a menos que o líder.

“Nosso grande objetivo é lutar pela liderança do campeonato em Interlagos, mas sabemos que isso não será fácil”, disse Neugebauer. “É um final de semana para tentar pontuar o máximo possível, porque vou levar 40 quilos de lastro de sucesso pela minha colocação no campeonato.”

“Interlagos é uma pista onde o peso fará muita diferença e as provas devem ser muito equilibradas. Então vamos trabalhar bem nos treinos para encontramos o melhor setup para o nosso carro e sair de São Paulo com o máximo de pontos”, completou.

Campeão da Sprint em 2018 e overall em 2019, Werner briga pelo tricampeonato da principal competição monomarca do Brasil. Com os dois segundos lugares obtidos em Curitiba na etapa passada, o piloto foi o recordista do final de semana com 38 pontos obtidos e chegou aos 26 pódios em sua carreira na Porsche Cup. Ele também acumula 11 vitórias e cinco poles conquistadas.

“Acredito que esse campeonato está ainda mais equilibrado que o ano passado e é muito importante ser constante nos pódios para seguir entre os primeiros e chegar lá no final da temporada em novembro com boas chances de título”, analisou Werner, que estreou na categoria em 2016.

