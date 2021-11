Porsche Cup: Mascarello celebra temporada de estreia com 3º lugar no campeonato

A temporada de estreia de Raijan Mascarello na Porsche Cup está cheia de motivos para comemorar. A terceira colocação no campeonato da categoria GT3 Cup veio com a conquista de dois pódios na última etapa disputa em Interlagos, na preliminar da Fórmula 1. O piloto mato-grossense fez um terceiro lugar na corrida 1 e um segundo lugar na corrida 2.

“Por ser o primeiro ano, foi ótimo. Conquistei vitória, fiz vários pódios e fiquei na liderança do campeonato durante algumas etapas”, disse Raijan. “Ser competitivo me deixou feliz e com a certeza de seguir nesta categoria que é sensacional, com os carros muito equilibrados”, celebrou ele, que tem o apoio da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

“Agora é pensar em 2022, seguir focado nos campeonatos e tentar não se envolver em acidentes como os que ocorreram nesta temporada e tiraram as chances de título”, prevê o piloto.

