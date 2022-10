Carregar reprodutor de áudio

Após uma etapa movimentada em Termas de Río Hondo, com direito a vitória na prova de Endurance, Nelson Marcondes Filho volta a acelerar pela Porsche Cup Brasil neste fim de semana em Goiânia, pelo campeonato sprint. E para o piloto do #199, há apenas um objetivo: a vitória.

Com quatro etapas da Sprint realizadas, Marcondes é o terceiro no campeonato com 95 pontos, enquanto o líder, Raijan Mascaerello, tem 118. Marcondes ainda tem à sua frente Cristian Mohr, com 104.

O piloto do carro #119 ressalta o valor do aprendizado obtido com a primeira passagem da Porsche por Goiânia no começo do ano, mas alguns problemas pelo caminho neste início de etapa podem ser um empecilho.

“Essa é a segunda vez que corremos aqui neste ano e fomos bem na primeira etapa. Obviamente nosso programa é manter o desenvolvimento que tivemos lá. É claro que, as condições sempre mudam, mas já é um norte para o nosso trabalho no fim de semana”.

“Ontem, no primeiro treino opcional, começamos isso, mas hoje tivemos que começar tudo do zero de novo por causa da chuva. E eu ainda tive uma infelicidade, um pneu furado, acabei não treinando, então vamos realmente começar do zero. Estamos um pouco atrasados em relação aos demais com pista molhada”.

Mesmo assim, Marcondes mantém a expectativa de que poderá ter uma boa etapa, devido ao seu bom retrospecto na pista: “Eu já venci aqui em Goiânia, gosto demais da pista, tenho muita confiança aqui. Nada além da vitória me interessa, mas estou confiante na luta pelo título”.

E, para ele, a mudança no formato da classificação, abandonando a inversão de grid, pode ajudá-lo neste objetivo.

“Briga pela pole position, pra gente, é sempre mais complicado por causa do lastro, mas sempre conseguimos sair entre os primeiros. Isso nos dá condições de lutar pela vitória. E o grid invertido atrapalha”.

“Você ganha uma corrida e pode sair na outra em oitavo. Isso dificulta. Por isso eu gostei muito da mudança, vai ficar mais justo para os ponteiros brigarem de igual para igual pelo título”.

Na etapa argentina, Marcondes chamou a atenção nas redes sociais ao viajar para Termas de Río Hondo de moto, junto de seu parceiro no campeonato Endurance, Renan Guerra. Mas, desta vez, a velha companheira precisou ficar em casa.

“Eu pensei em vir de moto, mas infelizmente não consegui escapar mais cedo do escritório. Eu viria muito em cima e ficaria bastante puxado. Aí acabei vindo pelo método normal, o avião”.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music