Porsche Cup: Massa admite erro em disputa com Di Grassi, mas ressalta aprendizado

Duas das grandes atrações da etapa de 300 quilômetros da Porsche Endurance Series foram os ex-pilotos da F1 Felipe Massa e Lucas di Grassi. Mais do que estarem apenas no grid, ambos brigaram de maneira insana pela terceira posição, já na reta final da corrida.

Massa superou di Grassi por fora e no giro seguinte levou o troco. Após a corrida, Massa comentou o pega emocionante.

“A disputa com o Di Grassi foi boa”, disse Massa. “Largamos de 17º e chegamos no final disputando a terceira posição, foi muito boa. Ultrapassei o Lucas por fora na curva 1 e ele me deu o troco depois de que eu fui frear na sujeira.”

“O terceiro lugar estava na mão e esse meu erro custou isso para a dupla. Foi uma ótima corrida como aprendizado, levando em conta também largar com o carro reserva, era para brigarmos pela vitória com o nosso carro.”

Massa se referiu ao carro reserva por conta de um incidente na classificação e uma punição, como explicou seu companheiro, Lico Kaesemodel.

“Tivemos um toque na classificação e o carro não ficou pronto para a corrida. Largamos da 17ª posição por conta de uma penalização, com o carro reserva ainda. Tivemos um bom ritmo, fiz dois stints seguidos logo no começo e o Felipe terminou a prova. Faltando duas voltas conseguimos assumir a P3, mas o Di Grassi recuperou. Foi uma corrida legal levando em conta a posição que largamos e o carro reserva. Estamos vivos na disputa pelo título ainda.”

Veja como foi a corrida

