Porsche: Após duas etapas, Alceu Feldmann lidera na Carrera Cup; veja classificação completa

A Porsche Cup Brasil realizou neste sábado os 300 km de Goiânia, prova válida pela segunda etapa do campeonato de Endurance. Na geral, a vitória ficou com a dupla Guilherme Salas e Pedro Aguiar. Na GT3 Cup, Raphael Reis e Kreis Jr. levaram a melhor.

Confira como ficou todos os campeonatos, bem como suas classes, após as duas maratonas. A próxima parada agora será em Interlagos, para a prova de 500 km, no dia 6 de dezembro.

Campeonatos:

Carrera Cup

1. Alceu Feldmann 116

2. Werner Neugebauer 113

Ricardo Zonta 113

4. Pedro Aguiar 101

Guilherme Salas 101

6. Lico Kaesemodel 90

Felipe Massa 90

8. Ricardo Baptista 79

9. Nelsinho Piquet. 76

10. Rouman Ziemkiewicz 66

11. Miguel Paludo 61

Beto Gresse 61

Thiago Camilo 61

14. Luca Seripieri 56

Alan Hellmeister 56

16. Dennis Dirani 55

Rodrigo Mello 55

Sergio Jimenez 55

Lucas Di Grassi 55

20. Eduardo Azevedo 50

Ricardo Maurício 50

22. Marcelo Franco 45

Cacá Bueno 45

24. Fran Lara 36

25. Rodolfo Toni 29

Danilo Dirani 29

Renan Guerra 29

Alexandre Auler 29

29. Gabriel Casagrande 26

30. Bruno Baptista 24

Carrera Cup Sport

1. Nelsinho Piquet 120

2. Rouman Ziemkiewicz 108

3. Rodrigo Mello 90

Sergio Jimenez 90

5. Eduardo Azevedo 72

Ricardo Maurício 72

7. Marcelo Franco 60

Cacá Bueno 60

9. Fran Lara 48

Alexandre Auler 48

Renan Guerra 48

12. Rodolfo Toni 42

Danilo Dirani 42

14. Gabriel Casagrande 36

GT3 Cup

1. Chico Horta 123

William Freire 123

3. Leo Sanchez 111

Átila Abreu 111

Zeca Feffer 111

César Ramos 111

7. Lucas Salles 88

Rafael Suzuki 88

9. Kreis Jr. 86

10. Nelson Marcondes 85

Nelson Monteiro 85

12. Raphael Reis 68

13. Marco Billi 64

Maurizio Billi 64

15. Ricardo Fontanari 62

Matheus Iorio 62

Paulo Totaro 62

Fabio Carbone 62

19. André Gaidzinski 61

20. Georgios Frangulis 50

Gaetano di Mauro 50

22. Dennis Dirani 45

23. Ayman Darwich 42

Eduardo Menossi 42

25. Alexandre Auler 29

Renan Guerra 29

27. Antonio Junqueira 26

Alberto Cattucci 26

29. Urubatan Jr. 24

Enzo Elias 24

31. Guiga Spinelli 22

Lukas Moraes 22

33. Cristian Mohr 18

34. Márcio Mauro 16

GT3 Sport

1. Leo Sanchez 144

Átila Abreu 144

3. Nelson Marcondes 108

Nelson Monteiro 108

5. Marco Billi 72

Maurizio Billi 72

Ricardo Fontanari 72

Matheus Iorio 72

Paulo Totaro 72

Fabio Carbone 72

Andre Gaidzinski 72

12. Dennis Dirani 60

13. Georgios Frangulis 48

Gaetano Di Mauro 48

15. Ayman Darwich 42

Eduardo Menossi 42

17. Guiga Spinelli 30

Lukas Moraes 30

19. Cristian Mohr 18

Kreis Jr. 18

21. Márcio Mauro 12

GT3 Trophy

1. Nelson Marcondes 144

Nelson Monteiro 144

3. Marco Billi 120

Maurizio Billi 120

5. Ayman Darwich 90

Eduardo Menossi 90

7. Guiga Spinelli 48

Lukas Moraes 48

9. Cristian Mohr 36

Kreis Jr. 36

11. Andre Gaidzinski 30

Márcio Mauro 30

Veja como foi a corrida em Goiânia