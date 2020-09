A maior novidade da primeira etapa do campeonato de Endurance da Porsche Cup, no Velocitta, Brasil foi, sem dúvida, Felipe Massa. O ex-piloto da F1 e F-E correu ao lado de Lico Kaesemodel, ajudando a dupla a chegar na terceira posição.

Após a corrida, Massa deu suas primeiras impressões sobre a experiência.

“A corrida foi boa, conseguimos recuperar algumas posições que tínhamos perdido no início da prova”, disse Massa. “Saí com pneus usados na minha primeira saída em uma pista que eu também nunca tinha corrido e sofri um pouco, mesmo assim foi bom. Na segunda parte, consegui me recuperar bastante, ultrapassar carros, com um ritmo muito mais rápido, e essa segunda parte nos ajudou a recuperar bastante posições.”

“Eu gostei, acabei me adaptando bem ao carro. O Lico acabou fazendo uma última saída curta, com pneus bons e ajudou ainda mais nessa recuperação. Foi um bom resultado. Acho que talvez, na estratégia, a gente poderia ter feito alguma coisa melhor, pneus melhores na segunda saída, perderíamos menos tempo, talvez estaríamos na briga pelo segundo lugar ou até mesmo pela vitória.”

Vivendo a realidade de eventos europeus há mais de duas décadas, Massa aprovou o fim de semana da Porsche no Velocitta.

“Gostei bastante do evento, foi muito legal, super bem organizado. Quero dar os parabéns ao Dener (Pires) e para toda a organização, fazendo um lindo evento e tive muito prazer em estar aqui.”

Um dos vencedores da prova e também ex-piloto de F1, Ricardo Zonta elogiou o novo rival.

"O Felipe Massa está fazendo um excelente trabalho, é muito difícil sair de um carro de fórmula para um de turismo, o carro mexe muito, tem calor, é pesado e com certeza ele vai estar brigando mais pela vitória do que hoje”, finalizou.

Assista à corrida na íntegra

