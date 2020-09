Porsche Cup: Zonta e Neugebauer vencem no Velocitta; carro de Massa fica em terceiro

A Porsche Cup Brasil realizou neste sábado a primeira etapa do campeonato de endurance, em 88 voltas no Velocitta, em Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo.

Quem se deu melhor foi a dupla Ricardo Zonta e Werner Neugebauer, que foi a grande vencedora, após uma prova agitada e com diversas estratégias.

Líder na Porsche Cup Sprint, Miguel Paludo teve Beto Gresse como companheiro e o duo ficou na segunda posição, finalizando a corrida a oito segundos do carro da Shell. Felipe Massa, a maior atração do evento, e que formou dupla com Lico Kaesemodel, ficou com a terceira posição.

Ricardo Maurício e Edu Azevedo foram os melhores na classe Sport da Carrera Cup, em quinto no geral. Cacá Bueno e Marcelo Franco chegaram logo em seguida (6º no geral), à frente de Nelsinho Piquet e Fran Lara (7º).

Na GT3 Cup, a vitória ficou com o carro #77 de William Freire e Francisco Horta, à frente de Átila Abreu e Leo Sanchez. A dupla que é a atual campeã da Endurance foi a melhor na classe Sport da categoria. A ‘dupla de Nelsons’, Nelson Marcondes e Nelson Monteiro, triunfaram pela classe Trophy.

A próxima etapa do campeonato de endurance da Porsche acontece no dia 24 de outubro em Goiânia.

A Corrida

A largada dos 300 km do Velocitta foi limpa, com Neugebauer mantendo a liderança, seguido de perto de Guilherme Salas. O carro da Shell acabou cedendo a ponta na terceira volta.

Urubatan Jr. assumiu a liderança logo nos primeiros giros na GT3 Cup. Ele acabou saindo da pista na quarta volta e teve um dos pneus furado, indo para os boxes em seguida. Fabio Carbone herdava a liderança naquele momento.

Kaesemodel, parceiro de Massa, caiu do terceiro para o quinto posto nos primeiros giros. Miguel Paludo avançou bem e era o terceiro colocado.

Atual campeão da Endurance, Luca Seripieri enfrentou problemas logo no início, foi atingido em uma batalha na pista e teve o radiador danificado, tendo que ir para os boxes logo na abertura da janela.

Quem ‘passeou’ pela terra foi Rodolfo Toni, parceiro de Danilo Dirani na Carrera Sport na 20ª volta.

Massa foi à pista na 32ª volta, das 88 programadas, com seu carro ocupando o sexto lugar na classificação geral.

Na 33ª, Antônio Junqueira, da GT3 Cup, saiu da pista e bateu de leve na barreira de proteção, mas conseguiu retornar à pista tranquilamente.

Em seguida, Lucas Salles, o pole da GT3, via a carenagem do seu carro raspando no pneu traseiro direito, após leve toque em Cacá Bueno.

A dupla campeã da GT3 veio com estratégia diferente, com Leo Sanchez fazendo 36 voltas sem parar, cedendo o carro Átila Abreu, que faria o restante da prova, com o piloto de Sorocaba tendo que fazer mais uma parada obrigatória até o final.

Beto Gresse e Werner Neugebauer travaram grande disputa pelo segundo lugar na 39ª volta, com o carro #7 levando a melhor.

Na metade da corrida, Pedro Aguiar e Guilherme Salas lideravam, seguido de Gresse, Massa, Alceu Feldman e Ricardo Maurício. Na GT3 Cup, Cesar Ramos comandava.

Massa fez sua parada no 50º giro, mas se manteve na pista para um segundo stint. O estreante da Porsche Cup chegou a liderar, após grande ultrapassagem sobre Pedro Aguiar na 68ª volta.

Massa acabou se envolvendo em uma disputa com Guilherme Salas na 75ª volta, com o piloto que também corre na Stock Car levando a pior, com um pneu furado e se vendo na obrigação de ir para os pits. O incidente foi colocado sob investigação dos comissários.

No giro seguinte, o vice-campeão mundial de F1 de 2008 voltou aos pits para entregar o carro de volta a Kaesemodel para ir até o final.

Gabriel Casagrande, que vinha com bom ritmo e já havia feito todos os pits, acabou saindo da pista na reta oposta e conseguiu voltar, mas com chances de triunfo diluídas.

Na 80ª volta, a direção de prova divulgou que Guilherme Salas levou uma advertência por causa do incidente com Massa. A briga, em teoria, não poderia ocorrer, já que ele era retardatário naquele momento.

Após todos pararem e as estratégias serem colocadas à prova, Ricardo Zonta aparecia na liderança, com vantagem de cerca de oito segundos sobre Miguel Paludo. Lico Kaesemodel superava Alceu Feldmann faltando duas voltas. Os comissários prometeram investigar a manobra após a corrida.

Nas voltas finais, nada mudou. Ricardo Zonta garantiu a vitória na Carrera Cup, seguido de Paludo e Kaesemodel. Na Sport, Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício levaram a melhor, terminando em quinto no geral.

Na GT3 Cup, William Freire e Chico Horta foram os vencedores, seguidos de Átila Abreu e Leo Sanchez, que triunfaram na Sport. Nelson Marcondes e Nelson Monteiro levaram pela GT3 Cup Trophy.

Resultado final em instantes...

Veja como foi a corrida