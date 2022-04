Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realizou neste sábado (02) o primeiro treino de classificação da categoria Carrera Cup e, repetindo o desempenho dos treinos livres, Marçal Muller foi o mais rápido, com 1mn22s930, quebrando um antigo recorde da pista que pertencia a Sergio Jimenez, em 2018.

Enzo Elias ficou na segunda posição, a 0s080 do piloto da Equivoco Racing. Alceu Feldmann e o atual campeão, Miguel Paludo, vão compor a segunda fila.

A Porsche Cup alterou o formato do treino de classificação para 2022. Nos primeiros 15 minutos, a pista foi tomada pelos pilotos da classe Rookie (antiga Trophy), com os competidores da Sport e ‘geral’ na pista nos 15 minutos subsequentes.

Lineu Pires foi o mais rápido nessa primeira parte, com 1min23s847 e será o ponteiro na Rookie. Na Sport, a pole ficou com o campeão da Sprint Challlenge (antiga GT3 Cup) Lucas Salles, saindo do sexto lugar.

Às 13h15 acontece a primeira corrida do fim de semana de Goiânia da Porsche Cup, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Marçal Muller 2 Enzo Elias 3 Alceu Feldmann 4 Miguel Paludo 5 Werner Neugebauer 6 Lucas Salles 7 Pedro Aguiar 8 Renan Pizii 9 Chris Hahn 10 Chico Horta 11 Lineu Pires 12 Rodrigo Mello 13 Nelson Monteiro 14 Rouman Ziemkiewicz 15 Edu Guedes 16 Franco Giaffone 17 Georgios Frangulis 18 Eduardo Menossi 19 João Barbosa 20 Sylvio de Barros 21 Leo Sanchez 22 Paulo Sousa 23 Bruno Campos 24 Gustavo Farah

