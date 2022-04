Porsche Sprint Challenge: Mohr voa em Goiânia e conquista pole

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realizou neste sábado (02) o primeiro treino de classificação da categoria Sprint Challenge. Após ser o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira, Cristian Mohr repetiu a dose e cravou 1min25s879, dando a ele o direito de largar na frente.

A apenas 0s181 de Mohr, Miguel Mariotti será o segundo no grid, mas na frente na classe Sport.

A Porsche Cup alterou o formato do treino de classificação para 2022. Nos primeiros 15 minutos, a pista foi tomada pelos pilotos da classe Rookie (antiga Trophy), com os competidores da Sport e ‘geral’ na pista nos 15 minutos subsequentes.

Sang Ho Kim foi o mais rápidos entre os novatos, com 1min27s747 e será o 15º no grid geral.

A segunda fila na geral será composta por Nelson Marcondes e por Caio Castro. O ator Rafael Cardoso, que faz a sua estreia na categoria, será o 17º.

A partir das 13h15 acontecem as primeiras corridas do fim de semana de Goiânia da Porsche Cup, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Cristian Mohr 2 Miguel Mariotti 3 Nelson Marcondes 4 Caio castro 5 Urubatan Jr. 6 Daniel Correa 7 Marcelo Tomasoni 8 Josimar Jr. 9 Guilherme Bottura 10 Vina Neves 11 Márcio Mauro 12 Ayman Darwich 13 Ramon Alcaraz 14 André Gaidzinski 15 SangHo Kim 16 Gustavo Zanon 17 Rafael Cardoso 18 Nasser Aboultaif 19 Piero Cifali 20 RaijanMascarello

