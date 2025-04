Após registrar duas pole positions consecutivas e estabelecer um novo recorde de volta rápida no Velocitta, Marçal Müller se prepara para a terceira etapa da Porsche Cup 2025, que acontecerá neste fim de semana em Interlagos. O piloto, que conquistou o título Sprint na temporada passada no mesmo circuito, chega focado e determinado a transformar sua excelente performance em resultados concretos no campeonato.

Com uma das melhores performances no campeonato, Müller tem se destacado em todos os treinos, liderando as sessões e mostrando um ritmo forte nas corridas, apesar das adversidades enfrentadas nas etapas iniciais da temporada. A escalada de 23 posições na última corrida no Velocitta demonstra a capacidade de recuperação e a competitividade do piloto, que agora se concentra em alcançar vitórias e poles para disputar mais uma vez o título da Carrera Cup.

Embora a performance tenha sido positiva até o momento, o piloto sabe que é fundamental converter esse potencial em pontos para continuar na luta pelo topo da tabela. Além disso, correr sem lastro é uma vantagem que ele pretende explorar ao máximo, aproveitando o equilíbrio e o desempenho de seu carro, especialmente nesta etapa que celebra os 20 anos do evento mais importante de Gran Turismo da América Latina.

“As expectativas são positivas. Na última corrida que tivemos em Interlagos tivemos uma boa performance e eu sempre gosto de olhar para isso. Então, agora, é tentar repetir a receita, manter a boa performance e brigar por poles e vitórias, porque agora não existe muito o que administrar pra nós no campeonato Sprint, infelizmente", disse o atual campeão da Carrera Cup.

"Tivemos dois furos de pneus quando liderávamos duas provas seguidas, isso acabou nos complicando bastante no campeonato, o que é uma pena, mas não vamos desistir. Vamos lutar até a última bandeirada final e este final de semana nosso pensamento é focado em conquistar poles e vitórias".

A programação da terceira etapa começa na sexta-feira (25), com treinos opcionais e sessões livres. No sábado (26), acontece a classificação e a primeira corrida, com o grid definido pela ordem do qualifying. No domingo (27), a rodada dupla se encerra com a corrida da categoria Trophy e a segunda prova da Carrera Cup. As corridas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

