A vitória dos 300km de Interlagos da Porsche Cup ficou com Werner Neugebauer e Ricardo Zonta. Após largar da segunda posição, a dupla do carro #8 contou com uma forte performance no último stint para superar Marçal Müller e Enzo Elias e ficar com o triunfo, no dia em que Neugebauer completa 100 corridas pela categoria.

“Eu brinquei essa semana que eu tô ficando velhinho aqui, mas ainda vencendo corridas”, disse Neugebauer. “Eu até tinha esquecido disso, até a hora que me entrevistaram na Band. Mas é muito bom. Vencer na 100ª corrida é muito bom. Acertamos a estratégia”.

Um dos fatores principais para a vitória dos dois foi a estratégia no uso de pneus. Com três paradas obrigatórias e quatro stints ao longo da prova, os pilotos tinham à disposição apenas três jogos de pneus novos, tendo que escolher em qual deles usar um jogo já gasto.

“Nós economizamos pneus a corrida inteira”, comentou Neugebauer. “No último stint do Zonta, ele fez com pneu usado, segurando o Hellmeister até o fim. Isso fez diferença para que eu pudesse colocar um pneu novo no final e acelerar”.

Zonta destacou o desafio que foi andar o terceiro stint com um jogo de pneus usados, tendo que segurar Allan Hellmeister, parceiro de Miguel Paludo.

“A estratégia foi perfeita. No ano passado, estávamos bem, mas tivemos alguns problemas na estratégia. Hoje foi diferente, conseguimos cuidar dos pneus”.

“Mesmo andando com pneus usados eu consegui me manter em segundo, segurando o Hellmeister. Foi essencial. Isso permitiu que o Werner fizesse voltas de classificação no fim”.

