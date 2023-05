A Porsche Cup entregou uma prova movimentada em São Paulo. Os 300km de Interlagos, primeira prova Endurance da temporada 2023, entregaram belas disputas do começo ao fim, terminando com vitória de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, em meio à 100ª corrida do piloto gaúcho na categoria.

A dupla do carro #8 levou a melhor no geral e na Carrera Cup. Enzo Elias e Marçal Müller ficaram em segundo, com Miguel Paludo / Allan Hellmeister, Fefo e Dudu Barrichello e Alceu Feldmann e Gui Salas completando o top 5. Na Carrera Sport, o triunfo foi de Diego Nunes e Peter Ferter, enquanto na Carrera Rookie, Edu Guedes e Renan Pizii foram os vencedores.

Já na classe Sprint Challenge, a vitória ficou com Marcelo Tomasoni e Gerson Campos, na 17ª posição. Já na Sprint Sport e na Sprint Rookie tivemos a mesma dupla vitoriosa: Luiz Landi e Bruno Xavier.

Na largada, Gresse / Pires fez uma saída incrível, pulando de quarto para a ponta, à frente de Elias / Müller e Hellmeister / Paludo, com Salas / Feldmann e Zonta / Neugebauer completando o top 5. Após as primeiras voltas, essa ordem se mantinha, enquanto em 27º, Tomasoni / Campos ocupavam a ponta da Challenge.

Dupla da Sport, Gresse / Pires se mantinha na ponta, mas com Müller / Elias e Hellmeister / Paludo vinham na cola.

Mas logo na volta 7 de 70 tivemos a primeira intervenção do safety car. Salles / Suzuki levou um toque de Giaffone / Barrichello na traseira, perdendo o controle do carro e parando na barreira de proteção. A dupla do carro #3 foi desclassificada pelo incidente.

A relargada veio na volta 13, e Gresse / Pires rapidamente passaram a ser atacados por Elias / Müller. Em meio a uma bela disputa dos dois, Hellmeister / Paludo tentou levar a melhor, mas acabou recebendo um toque e saiu da pista, caindo para a quinta posição. Aos poucos, o top 7 começou a andar basicamente em um mesmo pelotão.

Na volta 17, tivemos a abertura da primeira janela obrigatória de box. Essa é uma das novidades da Porsche Endurance em 2023. Nas voltas 17, 34 e 52 começa uma regressiva de 8 minutos para que os pilotos entrem nos boxes, com paradas de 6 minutos cada.

Logo na volta 18, mais uma intervenção do SC, com Sanchez / Átila perdendo o controle do carro no segundo setor e parando na parte interna da curva. Chama a atenção que, enquanto a maioria do grid já estava nos boxes, o top 5 optou por esperar mais uma volta antes de parar.

A bandeira verde voltou no 19º giro, quando a janela de box foi fechada. Paludo / Hellmeister pularam para a ponta, à frente de Neugebauer / Zonta, com Müller / Elias, Ziemkiewicz / Piquet e Feldmann / Salas completando o top 5. Com problemas na saída dos boxes, Pires / Gresse caíam para P6. Em 25º Xavier / Landi lideravam na Challenge.

Na volta 22, mais uma intervenção do SC, com Salmen / Martins parados ao lado da pista no Laranjinha. Na relargada, na volta 25, Paludo / Hellmeister, Neugebauer / Zonta, Müller e Elias e Ramos / Frangulis disputavam intensamente a ponta.

Na 32ª volta, tivemos o fim do primeiro estágio, que assim como em 2022, distribui pontos. Paludo / Hellmeister foram os vencedores, com Müller / Elias em segundo e os irmãos Barrichello em terceiro, Em quinto, Giaffone e Barrichello levaram na Carrera Sport, com Collet / Barros vencendo na Rookie. Na Sprint Challenge, Carbone / Leite foram os vencedores. Logo na sequência, na 34ª, começou a segunda janela de paradas.

Na 40ª volta, com o fim da janela, Elias / Müller lideravam com mais de 2s para Zonta / Neugebauer, com Fefo e Dudu Barrichello e Hellmeister / Paludo na cola. Em quinto, Ferter / Nunes lideravam na Carrera Sport. Em 19º, Tomasoni / Campos retomavam a ponta da Sprint Challenge.

A 18 voltas do fim, abria-se a terceira e última janela de pit stops. Neste momento, Elias / Müller seguiam na ponta, com quase 5s para a briga de Zonta / Neugebauer e Hellmeister / Paludo pela segunda posição. Fefo e Dudu Barrichello vinham em quarto com Salas / Feldmann em quinto.

Quando a corrida entrava nas dez voltas finais, após às 17h30 em São Paulo, o sol já começava a se pôr, trazendo um desafio extra para os pilotos, com a queda de temperatura. Neste momento, Neugebauer / Zonta aproveitavam os pneus novos para ultrapassar Müller / Elias e assumir a liderança.

No final, Werner Neugebauer levou o carro até o fim para garantir a vitória para ele e Ricardo Zonta nos 300km de Interlagos, bem quando completa 100 corridas na Porsche Cup.

Enzo Elias e Marçal Müller ficaram em segundo, com Miguel Paludo / Allan Hellmeister, Fefo e Dudu Barrichello e Alceu Feldmann e Gui Salas completando o top 5. Na Carrera Sport, o triunfo foi de Diego Nunes e Peter Ferter, enquanto na Carrera Rookie, Edu Guedes e Renan Pizii foram os vencedores.

Já na classe Sprint Challenge, a vitória ficou com Marcelo Tomasoni e Gerson Campos, na 17ª posição. Já na Sport e na Rookie tivemos a mesma dupla vitoriosa: Luiz Landi e Bruno Xavier.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2023 entre 02 e 04 de junho em Goiânia, com a terceira etapa do campeonato Sprint. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final dos 300km de Interlagos da Porsche Cup:

1 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta (Carrera Cup)

2 – Marçal Müller e Enzo Elias (Carrera Cup)

3 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

4 – Fefo Barrichello e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

5 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

6 – Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Sport)

7 – Ayman Darwich e Ricardo Maurício (Carrera Sport)

8 – Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (Carrera Sport)

9 – Nelson Monteiro e Nicolas Costa (Carrera Sport)

10 – Rodrigo Mello e Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

11 – Nelson Marcondes e Luiz Razia (Carrera Sport)

12 – Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Sport)

13 – Eduardo Menossi e Pedro Boesel (Carrera Sport)

14 – Georgios Frangulis e Cesar Ramos (Carrera Sport)

15 – Edu Guedes e Renan Pizii (Carrera Rookie)

16 – Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Rookie)

17 – Marcelo Tomasoni e Gerson Campos (Sprint Challenge)

18 – Luiz Landi e Bruno Xavier (Sprint Challenge Rookie)

19 – Célio Brasil e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

20 – Nasser Aboultaif e SangHo Kim (Carrera Rookie)

21 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Sport)

22 – Sylvio de Barros e Caio Collet (Carrera Rookie)

23 – Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge Sport)

24 – Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Rookie)

25 – Eric Santos e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

26 – Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Rookie)

27 – Paulo Totaro e Matheus Roque (Sprint Challenge Rookie)

28 – Piero Cifali e André Bragantini Jr. (Carrera Rookie)

29 – Israel Salmen e Rafael Martins (Sprint Challenge Rookie)

30 – Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (Sprint Challenge Sport)

31 – Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Sport)

32 – Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Rookie)

33 – Josimar Júnior e Sérgio Ramalho (Carrera Sport)

34 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu (Carrera Rookie)

35 – Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Sport)

DSQ - Franco Giaffone e Rubens Barrichello (Carrera Sport)

