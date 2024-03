Werner Neugebauer terminou a etapa de Goiânia da Porsche Cup Brasil dando a volta por cima. Após um erro na configuração do carro, que comprometeu sua performance no sábado, ele e sua equipe reviraram o 992 para reverter a situação e lhe dar o necessário para buscar a vitória neste domingo.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Goiânia, Neugebauer falou sobre como foi o fim de semana.

“A gente tinha um bom ritmo nos treinos, economizado os pneus, mas não conseguimos um bom desempenho no Q2, porque erramos na pressão dos pneus. Por isso, o Q2 não representava nosso potencial, erramos muito no equilíbrio do carro para a primeira corrida”.

“Pensamos muito, conversamos muito de ontem para hoje, viramos o carro do avesso e colhemos o resultado. O Arthur fez um baita de um trabalho de ontem”.

Com os resultados do fim de semana, com um quarto lugar no sábado, Neugebauer já começa a pensar no campeonato, afirmando que está em uma “posição confortável”, e projeta o que esperar da próxima etapa, no Velocitta.

“O Velocitta é uma pista que eu gosto, que eu tenho bons resultados. É uma pista bem técnica, mas expectativa a gente nunca sabe, né, às vezes o carro não está bom, ou o piloto... eu não gosto muito de traçar uma expectativa. Mas é uma pista que eu gosto e que eu me sinto bem andando”.

