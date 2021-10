A segunda etapa do Porsche Endurance Series será disputada neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e a dupla formada por Werner Neugebauer e Fábio Carbone chega empolgada para disputar as primeiras posições e seguir na luta pelo campeonato, que ainda terá uma terceira e decisiva prova em dezembro.

“A segunda etapa do Endurance é de extrema importância para o campeonato, é nela em que saberemos se teremos boas chances de brigar pelo título no final do ano. Eu e o Fábio entrosamos rapidamente e vamos com tudo para fazer uma boa corrida aqui em Goiânia. É uma pista bem seletiva, eu corri nesse traçado semana passada, mas tudo pode mudar pela questão da temperatura e possibilidade de chuva”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

A abertura da Porsche Endurance em Interlagos contou com 36 carros e a dupla fechou em terceiro lugar. A segunda prova seguirá modelo semelhante da primeira, com três pit stops obrigatórios de no mínimo seis minutos cada e 300 km de duração, portanto com duração de aproximadamente 2h45 de corrida.

“Nós tivemos um ritmo muito forte na etapa de abertura pulando do nono lugar na largada e chegando na terceira colocação. A expectativa é de manter esse ritmo de evolução, fazer bons stints e acertar na estratégia para brigarmos pela vitória”, disse Werner.

A pista de Goiânia tem 3.835 metros e receberá os primeiros treinos já nesta quinta-feira (14) e o classificatório será na sexta-feira às 15h45. A largada da prova está prevista para o sábado a partir das 13h.

